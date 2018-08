Berisha: Edhe Policia e Shtetit në protestë kundër qeverisë!

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Policia e Shtetit do të ngrihet në protestë kundër qeverisë. Berisha shkruan se, piktoti deshtak me Fatziun e tij vete levizin me çarter dhe helikoptere kurse policise i kane lene karrocen e Dylit!

Postimi i plotë i ish-Kryeministri Berisha në Facebook

Policia e shtetit drejt protestave antiqeveritare!

Piktoti deshtak me Fatziun e tij vete levizin me çarter dhe helikoptere kurse policise i kane lene karrocen e Dylit!

Te dashur miq, policia e shtetit eshte plotesisht e shpartalluar, pa uniforma, me ngrirje te rrogave, de fakto ulje te tyre dhe me automjete qe mbeten rrugeve nderkohe qe narkoqeveritaret zhgerryhen ne luks, levizin me charter, helikpotere dhe automjete ultra te shtrenjta. Per te gjitha keto, sipas oficereve dixhital, eshte krijuar nje pakenaqesi e thelle ne radhet e policise dhe po behen organizime dhe po mblidhen firma per fillimin e protestave te fuqishme antiqeveritare ne shtator!

Duke denuar me ashpersine me te madhe qendrimet e Norieges dhe Fatziut te droges dhe narkoqeverise se tij ndaj policise, mbeshtes dhe bej thirrje qytetareve te solidarizohen me kerkesat e drejta te policise se shtetit! sb

