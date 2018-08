Ballshi pa drita, OSHEE ka vjedhur lekët!

Qyteti i Ballshit ka disa ditë që përballet me mungesë të furnizimit me energji elektrike.

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari ku ndër të tjera thuhet se shkak është bërë djegia e një transformatori, i cili nuk zëvendësohet pasi lekët janë harxhuar nga OSHEE për blerje Jaguar-ësh.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Qyteti i Energjise, Ballshi, prej disa ditesh pa drita!

Narkohajnat e OSSHE kane vjedhur leket!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Dr. Berisha. Jam nje qytetar i qytetit te Ballshit. Prej disa ditesh qyteti yne i mjere ka mungese energjie ne pjesen me te madhe te dites. Shkak per kete flitet se eshte djegja e nje transformatori te cilin banda ne pushetet nuk ka fonde ta zevendesoje sepse leket i kane harxhuar per Jaguar dhe Koko. Populli duhet te reagoje (jo vetem ne kete rast) dhe jo te ule pantallonat. Eshte per turpin tone qe bejme sehir perpara kesaj panorame ku gjendemi ne vitet me te erreta te historise tone ne cdo aspekt.

Respekte per ju”.