Ana tjetër e Steve Jobs, gruan e la të punonte pastruese, vajzën e mohoi: Kurrë s’do të kesh gjë nga unë!

Vajza e themeluesit të Apple: në shtratin e vdekjes ai kritikoi parfumin tim. Në një libër e përshkruan atë si “koprac për para, fjalë dhe dashuri”

“Babi, këtë kompjuter Apple e ke quajtur Lisa duke menduar për mua?” “Aspak e dashura ime: kjo është një sigël që qëndron për Arkitekturën e Integruar të Sistemeve Lokale”.

Për një kohë të gjatë Steve Jobs e ka mohuar se i ka kushtuar një nga makinat e tij të para, një PC fatkeqe që u zëvendësua shpejt nga Macintosh, te Lisa Brennan Jobs, vajza e tij e parë. E ka pranuar shumë vite më vonë gjatë një pushimi në vilën e Bono në Côte d’Azur, duke iu përgjigjur një pyetjeje kreut të U2.

I vështirë me punonjësit

Brilliant dhe brutal: dritat dhe errësira e Steve Jobs, temperamentin e tij me punonjësit, e kemi treguar shumë herë. Por në aventurën e tij të përvuajtur njerëzore themeluesi i Apple ishte gjithashtu i vështirë edhe me të dashurit e tij dhe sidomos me fëmijën e parë, Lisa, e njohur me vonesë, pasi e kishte mohuar me vite që ishte babai i saj.

Tani ajo, dyzet vjeç, tregon në një libër historinë e marrëdhënies së saj të trazuar me një burrë që ajo e përshkruan si “koprac me të holla, fjalë dhe dashuri”. Por kjo, megjithatë, kurrë nuk e ka ndalur ta tërheqë atë me magnetizmin e saj, duke i dhënë dritë me praninë e saj.

Në “Small Fry”, një libër që do të publikohet brenda një muaji, por “Vanity Fair” ofron disa parashikime, Lisa ndjek kërkimin e

saj të dëshpëruar për të rrëmbyer njëfarë butësie nga një baba i mërzitur, i shqetësuar dhe i dyshimtë.

Ikona e gjallë e kohës sonë deri në vdekjen e tij të parakohshme (në vitin 2011 kur vdiq nga një tumor pankreatik), njeriu i cili me

krijimet e tij teknologjike ndryshoi mënyrën e jetesës, vazhdon të studiohet në të gjitha pjesët e karakterit të tij.

Ajo që është interesante mbi të gjitha është enigma e pazgjidhur e një karakteri të njohur për sinqeritetin brutal të gjykimit të tij, i ashpër me të tjerët dhe gjithashtu me veten në shpalljen e të vërtetave të tij të pakëndshme, por që në të njëjtën kohë mund të mohojë provat, madje edhe për vite.

Mbajtja në distancë

Në historinë e Lizës – bijës së parë që e refuzoi, pastaj e pranoi, por gjithnjë e mbajti në një distancë që, pasi kishte studiuar në Palo Alto, në Harvard dhe në Kolegjin e Mbretit në Londër, ishte gazetare e «Vogue», revista Oprah Ëinfrey dhe gazeta të tjera – gjejmë të dyja të vërtetat e tij brutale dhe refuzimin kokëfortë të realitetit.

Në një nga takimet e fundit, kur Steve ishte tani në shtratin e vdekjes, Lisa thotë se shkoi në banjo para se ta përshëndeste atë dhe se u shpëla në fytyrë me ujin e trëndafilave pa e kuptuar se aroma e kësaj esence natyrore do të ndryshonte në pak minuta: “U përpoqa ta përshëndes. Pastaj, kur u largova, ai më thirri: Lisa, ti mban aromën e tualetit “. Një lamtumirë e hidhur për Lisa, e cila, edhe pas njohjes, nuk ishte në gjendje të integrohej në familjen e Steve Jobs.

Ai, kishte braktisur dikur shtatzënë Chrisann Brennan – partneren e tij për pesë vjet, që nga shkolla e mesme – më vonë u martua me Laurene Poëell. Nga e cila – pasi kishte pretenduar të ishte steril – kishte tre fëmijë të tjerë. Kur Chrisann lindi në një fermë,

Steve nuk ishte atje, por ai mbërriti tri ditë më vonë. Ai mohoi të ishte babai, por zgjodhi emrin e Lisa së bashku me nënën e saj.

Pastruese

Krisan për dy vjet ka punuar si pastruese dhe kameriere për të rritur vajzën e saj, ndërsa Steve ka refuzuar për ta ndihmuar në çdo mënyrë. Detyruar më pas nga gjykata t’i nënshtrohet një testi gjenetik që zbuloi atësinë e tij, Steve filloi të paguajë mirëmbajtjen. Edhe pas testit gjenetik, Steve vazhdoi të mohonte provat duke u quajtur steril.

Vetëm kur Lisa ishte tetë vjeç, Jobs filloi ta trajtojë atë si një vajzë. Por gjithmonë me ftohtësi. Lisa kujton se, kur një herë i kërkoi një nga makinat e tij Porsche: ajo nuk mori vetëm një mohim, por edhe fjalët “mbaje mend, kurrë nuk do të kesh gjë nga unë”.

Një ashpërsi ndoshta që është rezultat i boshllëqeve dhe pakënaqësive që e kanë shoqëruar jetën e themeluesit të Apple që nga lindja: i braktisur nga prindërit në të njëzetat – një studente e ëma dhe një sirian i ati, i cili më vonë u bë profesor universitar – dhe iu dha për adoptim Jobs-ave, në një familje të përulur nga origjina.