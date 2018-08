Aktori i njohur injoron Ramën: Shyqyr që fillove të qethesh, lahesh e rruhesh se qelbeshe erë!

Aktorit të njohur, Neritan Liçaj, i cili njihet dhe si zëri i fortë kundërshtues për të mos lejuar shembjen e Teatrit Kombëtar, ka reaguar ashpër ndaj Ramës pas publikimit të një video ku kryeministri ishte duke u qethur tek një berber në Fier.

Në një postim në rrjetin social Facebook, Neritani shkruan me nota ironie ndaj kryeministrit duke i treguar madje dhe mënyrën si të vishet.

Postimi i plotë në Facebook

Shyqyr o ditezi qe fillove te qethesh, lahesh e rruhesh se qelbeshe erë! Prap nje keshille per ty!Mbylle ate kapak pusete qe vetem ti e quan goje dhe qe sa here e hap je ndotje bjologjike dhe akustike.Hiq citjanet dhe atletet se vete ske turp dhe behesh gazi dhe Shaban Qosja i botes,por me turperon mua si shqipetar.

Ti nuk do mbahesh mend si kryeminister ne histori por si kryeturpi me citjane qe ja vodhe gjyshes dhe qe i ben hije tokes kot!Me vjen ndot qe ti je ne krye te shtetit tim!Kurse ti lali karrocieri i fiqve….shko bej nje shkolle se pari(mos u bej si komandanti qe s’mbaroi dot nje universitet),dhe fillo shiko brenda vetes te gjesh nje fije gjeje prej njeriu sepse ska perndi te te marr ne dore,qe te fillosh te kuptosh pak cdo te thote te jetoshe dhe jo te zhapikosh tere jeten se je kthyer ne barcaleten me te madhe qe njeh ky vend.

Ik meso dhe behu njeri jo barcalete qe frymon dhe i ben hije tokes.KRYETURPE QE PO JU VJEN FUNDI!Keto ti keni parasysh per ditet qe do vine shpejt ku sdo jeni me ne jetet tona.Jo kur te doni ju!Do ikni kur duam ne SHQIPETARET.Shume shpejt.