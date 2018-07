Zagani për mediat italiane: Në Shqipëri është në pushtet një organizatë kriminale

Ish-oficeri i Antidrogës, Dritan Zagani në një intervistë për median italiane ka folur për kohën kur ishte punonjës policie në Shqipëri në sektorin e Antidrogës, përplasjet dhe deri tek arrestimi i tij për shitjen e informacionit për tek ‘policët e korruptuar italianë’.

Në intervistën për “Osservatorio Balcani e Caucaso” Zagani ka folur gjerësisht për ministrin Tahiri, Audi-n e famshëm dhe se si kishte rënë në gjurmët e tij.

‘Kur Tahiri arrin në pushtet në tetor 2013, çdo gjë ndryshoi nga këndvështrimi im. Nëse krimi i organizuar më parë ka investuar para për njerëzit e korruptuar, pas këtij viti nuk kishte nevojë për shkak se anëtarët e organizatës kriminale ishin në pushtet, për të mos thënë vetë trafikantët! Unë i provova të gjitha këto në lëkurën time, me atë që më ndodhi dhe deri më 1 maj 2014’, thotë ai.

Zagani pyetet edhe për periudhën e ministrit Xhafaj, ku media italiane citon ministrin se, tashmë problemi i drogës është pothuajse i zgjidhur.

Zagani shprehet se nuk është se kjo ka lidhje direkt me luftën e qeverisë ndaj fenomenit, por është edhe tejngopja e tregut, ndërsa thekson se aktiviteti është bërë më i sofistikuar, prodhuesit kanë gjetur një hibrid, një farë vietnameze, të cilat mund të rriten brenda dhe të pjeket më shpejt, në 3-4 muaj.

Intervista e plotë e Dritan Zaganit për mediat italiane:

Dritan Zagani ishte një ish-oficer policie shqiptar që mori azil politik në Zvicër, pasi u burgos për disa muaj sipas tij pas raportimit të marrëveshjes së fshehtë mes qeverisë shqiptare dhe trafikantëve të drogës.

I diplomuar Akademisë së Policisë në vitin 1993, Dritan Zagani ka mbajtur poste të ndryshme brenda policisë shqiptare, kryesisht me anti-drogën gjatë viteve të fundit. Ishte Dritan Zagani i cili në vitin 2013 denoncon për herë të parë marrëveshjen e fshehtë mes qeverisë së Tiranës dhe botës së drogës, pasi vëren se makina e ministrit të atëhershëm të brendshëm Saimir Tahiri ishte përdorur nga disa trafikantë.

Megjithatë, zbulimet e tij kanë mbetur të padëgjuara. Në të vërtetë, Zagani u vu nën hetim për shpërdorim detyre. Pasi kaloi disa muaj burg dhe në shtëpi, ai kërkoi dhe mori azil politik në Zvicër.

-Çfarë ndodhi në vitin 2013? Si e kuptove se makina e ministrit Tahiri po përdorej nga trafikantët e drogës?

Kam vënë re gjatë hetimeve të mia të përditshme. Nga viti 2009 deri në fund të vitit 2012 isha në Vlorë, së pari në sektorin e anti-drogës, pastaj kreu i zyrës së policisë kufitare, e cila kryesisht është e përfshirë në trafikun e drogës. Vlora është një vend i nxehtë sepse nga atje që gomonet largohen me ngarkesat e drogave drejt Italisë (në një gjysmë ore je në Puglia). Që nga dhjetori 2012, unë jam transferuar në Fier, kreu i seksionit anti-drogë. Fieri është një tjetër vend i nxehtë, sepse nëse Vlora është trampolinë për në Itali, Fieri është depo: këtu vijnë heroina dhe kokaina nga e gjithë bota. Kam pasur një skedar të hapur, me lidhje me Vlorën dhe gjatë hetimeve të mia pashë që disa trafikantë u morën me makinë nga komisariati. Mora numrin e licencës dhe u ktheva në zyrë. Kërkova në sistem dhe lexova emrin e pronarit: Saimir Bashir Tahiri, Ministri i Brendshëm.

-Çfarë ndodhi që atëherë?

Epo, fillimisht nuk mund ta besoja. E thirra shefin tim dhe i thashë atij “shih pak” këtu “. Dhe ai më thotë “Të gjithë e dinë këtë, ata janë kushërinjtë e ministrit”. Kaluan muajt dhe nuk kishte asnjë vazhdim të raportit tim, në të vërtetë, pas 7 muajsh, shërbimet e brendshme të policisë fillojnë një hetim kundër meje me urdhër të Tahirit. Ata më akuzojnë për shpërdorim të detyrës për “shitjen e informacionit ndaj policëve të korruptuar italianë”. Isha në kontakt me kolegët e mi italianë që nga ditët e Vlorës, kemi punuar së bashku dhe personi me të cilin flisja, “i korruptuar” sipas Tahirit, është një financier i cili është dekoruar pesë herë në Itali!

-2013 është viti kur Edi Rama fiton zgjedhjet për herë të parë dhe vjen në pushtet me Saimir Tahirin si Ministër i Brendshëm. Në atë moment, çfarë ka ndryshuar sipas jush në luftën kundër drogës në Shqipëri?

Gjithçka ka ndryshuar! Para vitit 2013 pati një luftë të vazhdueshme midis krimit të organizuar dhe policisë. Natyrisht, kishte disa raste të korrupsionit, ndoshta edhe në nivel të lartë, por lufta me trafikantët nuk dështoi kurrë.

Kur Tahiri arrin në pushtet në tetor 2013, çdo gjë ndryshoi nga këndvështrimi im. Nëse krimi i organizuar më parë ka investuar para për njerëzit e korruptuar, pas këtij viti nuk kishte nevojë për shkak se anëtarët e organizatës kriminale ishin në pushtet, për të mos thënë vetë trafikantët! Unë i provova të gjitha këto në lëkurën time, me atë që më ndodhi dhe deri më 1 maj 2014.

-Në këtë datë, ju u arrestuat. Kjo sepse folët kundër ministrit?

Jo, kam folur më vonë. Deri atëherë, informacioni im ishte i njohur vetëm për policinë. Kam folur pasi kam bërë 6 muaj e 8 ditë burg, pa ardhur askush që të më pyesë diçka! Nga nata e 1 majit 2014 deri më 8 nëntor 2014, unë u burgosa me akuza për shpërdorim të detyrës. Edhe një herë, për shkëmbimin e informacionit me kolegët e mi italianë. Në sajë të këtij shkëmbimi informacioni, u ndaluan trafikantët.

-Tani ju jeni në Zvicër. Kur keni vendosur të largoheni nga Shqipëria dhe pse?

Pas këtyre gjashtë muajve në burg, pa ndokënd që po vinte për të më thënë asgjë, më vunë nën arrest shtëpiak. Kam pritur tetë muaj në shtëpi, pa punë, me 3 vajza, gruan time dhe dy të moshuar në shtëpi. I rezistova tetë muaj duke pritur për një seancë, pastaj më 8 gusht 2015, mora tragetin (jo me dokumente të rreme dhe fshehurazi, siç thonë ata!) Dhe unë arrita në Zvicër.

-Në Shqipëri, ju vazhdoni të jeni në gjykim…

Po, por gjykimi ka funksionuar pa një seance dëgjimore për pesë vjet. Unë jam i pari i kërkuar Interpolit në emër të Shqipërisë, por gjykimi im nuk vazhdon. Për fat të keq, nuk kam para për ta çuar rastin në Strasburg. Por kështu kalon koha, pa një çështje në gjykim dhe pa një dënim.

Vetëm gjykata e Vlorës më dënoi me tre vjet burg për shkeljen e arrestit shtëpiak dhe ikjen në Zvicër. Por për pjesën tjetër, asgjë. Në vend të kësaj, gjithçka që kisha thënë në vitin 2013 doli të jetë e vërtetë! Pse, jam magjistar? Jo, sepse të gjithë e dinë!

-Ministri Tahiri dha dorëheqjen si parlamentar më 3 maj dhe tani është nën hetim në Shqipëri. A jeni i kënaqur që raporti juaj përfundimisht ka prodhuar rezultate?

Jo, nuk jam i kënaqur. Tahiri dha dorëheqjen pas gjashtë muajsh qëkur skandali shpërtheu falë një hetimi nga policia italiane. Për gjashtë muaj, ata kanë bërë një spastrim të çështjes siç donin. Është një lojë politike, mafioze. Vë bast se Tahiri nuk do të bëjë një ditë në burg! Në fakt, unë dua të jem më i saktë: përderisa Rama është në qeveri, asgjë nuk do të ndodhë në Tahiri.

-Ministri i ri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, thotë se problemi i drogës tani është nën kontroll. Dhe fluturimet e Guardia di Finanza në territorin shqiptar konfirmojnë një kolaps të prodhimit të marihuanës në 2017. A nuk është kjo një gjë e mirë?

Prodhimi i marihuanës nuk ka rënë, është vetëm kontrolli nga ajri që ka rënë. Në fakt, aktiviteti është bërë më i sofistikuar, prodhuesit kanë gjetur një hibrid, një farë vietnameze, të cilat mund të rriten brenda dhe të pjeken më shpejt, në 3-4 muaj. Me paratë që bënë në 2015/2016, trafikantët tani mund të përballojnë laboratorët që të rritin kanabisin brenda. Dhe nëse prodhimi i marihuanës bie, nuk është e sigurt për luftën e Ramës, por për shkak se ajo kishte arritur pikën e ngopjes së tregut. Nja dy vjet më parë mund të gjeje 1 kg marihuanë edhe me 50 euro në Shqipëri.