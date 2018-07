Transferimi i Ronaldos: Mourinho: Përgëzoj Juventusin për këtë “grusht shteti”…

Trajneri i Manchester United, Jose Mourinho ka përgëzuar Juventusin për të firmosur me bashkëkombasin e tij Cristiano Ronaldo.

Në një intervistë për “Tele Stereo Radio” luzitani theksoi se Juventusi ka arritur marrëveshjen me një nga dy lojtarët më të mirë në botë.

“La Liga nuk ka më dy lojtarët më të mirë në botë. Tani njëri është në Spanjë dhe tjetri në Itali. Në Angli, Premier League është kampionati më konkurrues me lojtarët më të mirë. Tani ekzistojnë tre kampionate për t’u parë.

“Tani të gjithë e shohin Italinë për Ronaldon, Premier League sepse është Liga më e mirë dhe Spanja për Messin. Serie A është bërë një nga kampionatet më të rëndësishme në botë. Në futboll, çdo gjë mund të ndryshojë. Nëse ndryshon perspektivat e ekipeve si Interi, Milan dhe Roma, nëse ata nuk e pranojnë pasivisht Juventusin me Cristiano të bëhet më i fortë, do i duhet të gjejnë motivet e duhura nga kjo marrëveshje, pasi mund të ndryshojë Serie A në kuptim të cilësisë, emocioneve dhe ekspozimit.

“Për këtë arsye, unë përgëzoj Juventusin për këtë “grusht shteti”, i cili përfshin futboll, marketing dhe cilësi”, përfundoi Mourinho.