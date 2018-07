Nga Armand MAHO

Nuk ka me skuth njeri se ky mashtruesi i bashkise. Ai qe tregohet ne foto ishte i vetmi vend ne Tiranen e Re ku parkimi ishte pa pagese. U tentua te vendosej nje here dhe u hoq serish per shkak te ankesave te banoreve aty pasi skane ku parkojne. Tashme e gjeti zgjidhjen, do e beje “korsi biçikletash”.

Nje ide perverse qe kenaq nje pakice pensionistesh fanatike te komunizmit, qe te shohin venger ne rast se ke makine. Per pese bicikleta qe kalojne ne dite do ua nxije jeten qindra damiljeve qe jetojne ne ne ge dy anet e rruges. Dhe me e bukura eshte se nuk ben korsi krahun tjeter te rruges ku ndalohet parkimi se gjeresia njesoj eshte, por pikerisht ne kete krah… kjo con uje kryesisht tek parkingjet me pagese.

Nderkohe qe ne mes te pallateve eshte nje gurgule dhe rremuje e padururshme per shkak te automjeteve qe skane ku te parkojne. Nganjehere duket sikur do i hipin siper njera tjetres. Normal Lali smund te merret me keto gjera. E çfare i duhet, kur ai mund te vjedhe me kullat, me parkingjet me taksat e tjera…. gjithsesi s’na mbetet gje tjeter vetem se t’i gezohemi nje qyteti qe po na vret dhe po na rrjep cdo dite per te mbushur xhepat e nje pinxhoje qe ska ditur te beje asnje pune tjeter ne jete pervec mashtrimit.