Skandali/ Si Rama mashtron Gjykatën e Strasburgut me biografinë e kunatit të familjes mafioze Xhafa

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar ndaj dërgimit për të tretën herë nga Rama të kandidatit të qeverisë shqiptare për në Gjykatën e Strasburgut, Sokol Berberi. Në një shënim të hedhur sot në rrjetet sociale, Berisha shprehet se, në një akt të paprecedentë në historinë e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, Edi Rama dhe Sekretari i Përgjithshëm i mafies, Don Agaçio, nisin për gjykatës nga Narkoshteti i Shqipërisë, në krye të listës për të tretën herë, pra pasi është refuzuar dy herë të tjera, kunatollin e familjes mafioze Xhafaj, famozin Sokol Berberi.

Postimi i Berishës në Facebook

Misioni nderkombetar i familjes mafioze Xhafa:

Te shtrije tentakulat ne Strasburg!

Te dashur miq, ne nje akt te paprecedent ne historine e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut, Edi Rama dhe sekretari i pergjithshem i mafies Don Agaçio nisin per gjykates nga Narkoshteti i Shqiperise, ne krye te listes per te treten here, pra pasi eshte refuzuar dy here te tjera, kunatollin e familjes mafioze Xhafaj, famozin Sokol Berberi.

Me kete akt te pashembullt, Edvin Kristaq Rama deshmon vendosmerine e tij kriminale per pushtimin me çdo kusht te ketij posti te larte me perfaqesuesin e familjes se dyte me te fuqishme mafioze te vendit pas familjes Rama.

Ai dergon per te treten here me rradhe ne ne krye te listes kandidat per gjykates nga Shqiperia kunatollin e familjes mafioze, i cili eshte subjekt i ligjit antimafia dhe kjo jo vetem ne Shqiperi. Kjo eshte dhe arsyeja kryesore se pse Edvini dergon per te treten here me radhe liste me persona te pavetuar.

Per te garantuar suksesin, e treta e verteta, te kunatollit te familjes Xhafa, Sokol Berberi, Don Agacio eshte kujdesur te manipuloje biografine e tij e t’i atriboj tituj akademik qe ai nuk i ka si dhe te tjera arritje imagjinare. sb