Skandali i madh trondit SHBA me përgjimin e Trump: Departamenti i “Drejtësisë” dhe FBI mashtruan gjykatat

Presidenti Donald Trump tha të dielën se dokumetet e bëra publike kohët e fundit lidhur me origjinën e një hetimi ndaj një ish ndihmësi të tij për lidhje të mundshme me Rusinë e përforcojnë më tej thënien e tij se hetuesit e qeverisë amerikane përgjonin fushatën e tij elektorale të vitit 2016.

Në një koment në Twitter, presidenti shkruante se dokumentet provojnë se “Departementi i Drejtësisë dhe FBI-ja e çorjentuan gjykatën, një “gjueti shtrigash me mashtrime”, – shkruante presidenti.

Nuk është e qartë arsyeja përse Trump mendon se Gjykata e Survejimit të Zbulimit të Huaj ishte çorjentuar në përgjimet e qeverisë në vitin 2016, dhe vitin e kaluar, me ardhjen e tij në pushtet, për të regjistruar dhe përgjuar ish ndihmësin e tij Carter Page.

Senatori republikan Marco Rubio, rivali i zotit Trump në zgjedhjet e vitit 2016, i tha CNN-it se nuk mendonte që FBI-ja kishte bërë diçka të gabuar, duke survejuar zotin Page.

FBI pati thënë në tetor të vitit 2016 se “dyshohej që Page kishte qenë objekt rekritimi nga qeveria ruse”.

Ndaj zotit Page, i cili prej një kohe të gjatë ka mohuar të ketë qenë agjent rus, nuk janë ngritur akuza kriminale.

Të dielën ai pranoi në një intervistë për CNN-in, se i kishte dhënë këshilla Kremlinit për energjinë në një konferencë të vitit 2013 në Rusi dhe se pati mbajtur atje një fjalim në vitin 2016, me rastin e diplomimit të studentëve.

Por ai hodhi poshtë si “qesharake” çdo akuzë se ai i kishte shërbyer si agjent Moskës. “Është qesharake, unë nuk kam qenë kurrë agjent i ndonjë shteti të huaj”, tha Page.

Përgjimet nga FBI-ja u provuan në katër raste nga gjykatësit e emëruar nga Kryetari i Gjykatës së Lartë të SHBA, John Roberts. Trump dhe aleatët e tij republikanë në Kongres, thonë, se vendimi i FBI-së për të kryer përgjimet ishte mbështetur tek një dosje mbi lidhjet e zotit Trump me Rusinë, e hartuar nga Christopher Steele, një ish agjent britanik, i paguar nga fushata e rivales demokrate të Donald Trumpit, Hillary Clinton.

Por dokumentet e publikuara të shtunën me kërkesën e disa mediave, zbulojnë se FBI-ja nuk ishte bazuar shumë tek dosja e zotit Steele.

Presidenti Trump dekoron Judical Watch që goditi Sorosin

Presidenti i SHBA-ve Donald Trump përgëzon Judical Watch dhe në veçanti Presidentit e tij Tim Fitton për zbulimin e mega skandalit me dokumente fallso të depozituara në gjykatën e Dept Drejtësisë dhe FBI-së.

Kujtojmë se Judical Watch zbuloi dhe është në hetim të skandalit të DASH lidhur me financimin e që dept ka bërë me reformën në drejtësi nëpërmjet SOROS.

Postimi i Trump:

Urime për @JudicialWatch dhe @TomFitton për suksesin në marrjen e dokumenteve të Carter Page FISA. Si zakonisht, ato quhen qesharake, por konfirmojnë me pak dyshime se Departamenti i “Drejtësisë” dhe FBI kanë mashtruar gjykatat. Gjuetia e shtrigave u rrafshua, një scam.