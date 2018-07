Skandali/ Fatos Gjura kapet me valixhe me paund në Port, lirohet me urdhër të Taulant Ballës

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar lirimin e Fatos Gjurës, pas arrestimit në Portin e Durrësit, me një sasi të mëdha paundësh.

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Gjura është liruar pas ndërhyrjeve të Taulant Ballës, i cili është edhe miku më i afërt i Gjurës.

Ky i fundit është i kërkuar nga e gjithë Europa, si trafikant droge.

Denoncimi i ish-kryeministrit Berisha

Klamoroze!

Policia liron narkotrafikantin, famozin Fatos Gjura me valixhe me paund me urdhër të Taulant Gjures/Yaris/Hoxha/Jashari!

Antidroga dixhital informon:

Policia e Durresit arrestoi Fatos Gjuren dhe kunatën e tij sepse i gjeti me sasi te mëdha paundesh.

Fatos Gjura është person ne kërkim si kryetrafikanti i heroinës nga Librazhdi.

Fatos Gjura kalonte me makinën e Taulant Ballës me imunitet parlamentar dhe pasaportë diplomatike kufirin e Maqedonisë me Shqipërinë, gjë te cilën e kam denoncuar ne parlament disa vite me radhe! sb

“Doktor pershendetje!

Nga burime nga porti para tre ditesh policia e Durresit ka arrestuar Fatos Gjuren dhe nje grua te rrethit te tij familjar (Etleva e quajne, me duket nusja e vellait) gjate kontrollit jane gjetur sasi te medha “Paund” sidomos ne bagazhin e kunates por policia nuk e ka bere publike sepse ka ndikuar ortaku i tij Taulant Balla.

Kjo eshte policia stimuluese dhe pjestare ne krim.

Kofidenciale …”