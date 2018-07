Shqipëria hapi vetëm 28 mijë vende pune në 7 vite, më dobët se gjithë rajoni, kurse Maqedonia 103 mijë

Shqipëria hapi vetëm 28 mijë vende të reja pune në harkun kohor 2010-2017 sipas raportimit të rezultateve nga Këshilli Rajonal për Bashkëpunim (RCC) lidhur me Strategjinë 2020 të Europës Juglindore. Rreth 60% e këtyre vendeve janë hapur në bujqësi, sipas një raporti të mëparshëm, po të RCC.

Për të njëjtën periudhë, Maqedonia shtoi 103 mijë vende pune, ndërsa Kosova 85 mijë, bëhet e ditur në raportin e RCC. Që të dyja këto shtete kanë popullsi dhe si rrjedhojë forcë pune më të ulët sesa Shqipëria, ndërsa madhësitë e ekonomisë janë të krahasueshme.

“Monitor” ka përpunuar më tej të dhënat, duke marrë për bazë popullsisë përkatëse. Për Shqipërinë rezulton se janë shtuar vetëm 10 vende të reja pune për çdo 1000 banorë.

Rekordin e mban Maqedonia me 49.4 vende pune të reja të hapura për çdo 1 mijë banorë. Maqedonia e ka orientuar zhvillimin e saj drejt industrive eksportuese me vlerë të shtuar të lartë, siç është psh industria automative. Shteti fqinjë është një hap përpara Shqipërisë si për teknologjinë e informacionit ashtu dhe për industrinë, teksa është një prodhues i pjesëve të makinave, si psh katalizatorë nga Johnson Doel, një kompani që kishte të ardhura prej 1.2 miliardë eurosh në 2016-n, tre herë më shumë se sipërmarrja më e madhe në Shqipëri dhe ka më shumë se 1000 të punësuar.

Pas Maqedonisë vjen Kosova me 47.2 vende pune për 1000 banorë dhe i fundit, por sërish më mirë se ne Mali i Zi me 33.4 vende për 1 mijë banorë. Edhe

Serbia, e cila për nga numri i popullsisë apo ekonomia ka tjetër dimension në raport me rajonin ka mundur që të hapë jo pak por 400 mijë vende pune, (nga 600 mijë që u hapën në gjithë rajonin për 7 vitet e fundit) shifër kjo që përkthehet në 45.5 vende të reja pune për çdo një mijë banorë. Edhe Serbia njihet për orientimin e saj drejt industrive me vlerë të shtuar të lartë.

Këshilli Rajonal për Bashkëpunim vlerëson pozitivisht ecurinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor duke nënvizuar se ato i janë kthyer rrugës së rritjes duke shtuar në total në ekonomitë e tyre 600 mijë vende pune.

Një tjetër element interesant që merr parasysh raporti është ai i forcës së punës me kualifikim të që është shtuar në këto vite në Ballkanin Perëndimor që llogaritet në gjysmë milionë. Nga ky total Shqipëria mban më shumë se 20 për qind çka thekson akoma edhe më shumë kontrastin. Pra kemi pjesën më të madhe të forcës së punës me kualifikim të lartë që i është shtuar tregut por ndërkohë kemi raportin më të ulët të vendeve të reja të punës për 1 000 banorë.

Raporti i RCC vlerëson se ka edhe disa zhvillime pozitive të tjera në rajon por të gjitha këto në nivelin që paraqiten nuk do të jenë të mjaftueshme dhe do të vonojnë progresin e qytetarëve drejt nivelit të BE-së me dekada të tëra.