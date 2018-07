Sadri Abazi dhe “Hakmarrja për Drejtësi” po zaptojnë tokat në Bulevardin e ri

Kryetari i opozitës, Lulzim Basha u shpreh në konferencë për media se, Sadri Abazi, “Hakmarrja për Drejtësi” dhe bandat po zaptojnë tokat në Bulevardin e ri.

“Para se qeveria dhe bashkia të zaptoheshin nga Edi Rama dhe “Velina” e tij në bashki ekzistonte dhe plani, që ishte në Bulevardin e ri. Bulevardi i ri si një zgjatim i kryeqytetit krijonte hapësira, jo që t’i merrte Sadri Abazi, “Hakmarrja për Drejtësi” dhe bandat e tjera të lidhura me pushtetin… Ekziston dhe një mundësi e re, që është Piramida, që është plotësisht jashtë funksionit”, tha Basha.

Basha garantoi para mediave se, “nëse vihet dorë mbi Teatrin Kombëtar, mina apo rruspa, të njëjtën gjë e pret çdo projekt mafioz, minat ose rruspat! Ne do të bëjmë gjithçka për ta shmangur, por njoftimin do ta bëjmë publikisht me shkrim: Minat dhe rruspat i presin dhe kjo është më e pakta, se i pret një gjë më e rëndësishme, një kontroll që do t’u duket Vetingu si piknik. Që nga Bjorke Ingels, për të cilin po përgatitet padia penale këtu dhe ë Prokuroinë e Danimarkës deri tek blerësi më i rëndomtë i ndonjë prone të ngritur mbi këtë krim monstruoz”.