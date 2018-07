Roshi i Ramës pranon përdhunimin në Itali, pas dy ditësh jepet pretenca

Ish-kreu i Bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi ka pranuar ditën e sotme akuzën për falsifikim të formularit të dekriminalizimit.

“Plotësimi i gabuar i formularit ka ardhur për shkak të neglizhencës”, është shprehur Roshi.

Prokuroria ka kërkuar dy ditë kohë për të përgatitur pretencën për Elvis Roshin.

Në formularin e dekriminalizimit, Roshi kishte shënuar se nuk kishte pasur precedentë të mëparshëm penale. Por, nga verifikimi i Prokurorisë rezultoi se kishte pasur disa masa sigurimi, ndalime dhe dëbime në Itali, Zvicër dhe Gjermani.

Në përgjigjen e mbërritur pranë Prokurorisë nga autoritetet italiane, bëhet e ditur se (Ervin ose Elvis Rroshi) ka qenë i dënuar për veprën penale të “përdhunimit” në vitin 1992.

Sipas dokumentacionit të Ministrisë së Drejtësisë së Italisë dhe Certifikatës Gjyqësore mësohet se vendimi ndaj Elvis Rroshit, asokohe me emrin Ervin Rroshi, është dhënë më datë 13 nëntor të vitit 1992, nga Gjykata e Minorenëve të Campobassos së Italisë.

Rroshi është dënuar për veprën penale të përdhunimit, ose siç njihet në Kodin Penal italian, “violenza carnale”, neni 519. Në Kodin Penal italian, neni 519, thotë se: “Kushdo që me dhunë ose kërcënim detyron dikë tjetër të kryejë marrëdhënie seksuale, është i dënuar me burgim nga 3 deri në 10 vjet”.

Kësaj vepre penale i është shtuar dhe kryerja e veprës penale në bashkëpunim, çka sipas vendimit të gjykatës, i lëshuar më datë 13 nëntor të vitit 1992, Elvis Rroshi është dënuar me një vit e katër muaj burgim. Asokohe, Elvis Rroshi ka qenë rreth moshës 17 vjeç, ndaj vendimi është dhënë nga Gjykata e Minorenëve të Campobasos së Italisë.

Për këtë vendim, sipas dokumentit të publikuar, rezulton se është kërkuar rrëzimi në Apel, por Gjykata e Apelit për Minorenët në Campobasso ka lënë në fuqi vendimin e mëparshëm, me vendim të datës 28.02.1995.

Dëshmia e penalitetit

Dëshmia e penalitetit për ish-kryebashkiakun e Kavajës, Elvis (Ervin) Rroshi, lëshuar nga Ministria e Drejtësisë në Itali, tregon se si ish kryetari i bashkisë është dënuar edhe për “dhunë dhe përdhunim në grup”. Vendimi është dhënë në 13 nëntor 1992 nga një gjykatë e shkallës së parë. Asokohe Rroshi ishte vetëm 16 vjeç. Dënimi parashikuar ishte 1 vit e 4 muaj burg. Në reagimin e tij një ditë më parë vetë rroshi shkruante se ishte shoqëruar në polici nga një kamp refugjatësh “pas një sherri të madh”. “Opinion.al” publikoi dëshminë e penalitetit lëshuar nga Ministria e Drejtësisë italiane.

Në dokument thuhet: “Gjykata e Apelit për minorenët, më datë 28 shkurt 1995 lë në fuqi vendimin e dhënë më 13 nëntor 1992 nga trupi gjykues i Shkallës së Parë: 1. Dhunë njerëzore, 2. Rrahje, 3. Për përsëritje të vazhdueshme të veprave penale. Jepet dënimi me 1 vit e 4 muaj”. Në dëshminë e penalitetit të lëshuar nga Ministria italiane e Drejtësisë sqarohet se Rroshi ka qenë i dënuar nga Gjykata e Campobasos për minorenët, për dy krime të kryera më 18 korrik të vitit 1992, kur ai ishte në moshën 16-vjeçare. E para është “përdhunim në grup”, sipas nenit 519 të Kodit Penal italian, dhe e dyta “dhunë në grup”, sipas nenit 581. Më 15 dhjetor të vitit 1994, dënimi me 1 vit e 4 muaj burg është konfirmuar edhe nga Gjykata e Apelit për minorenët, po në Campobaso. Duke konsideruar faktin se në momentin e krimit Rroshi ka qenë minoren, gjykata i lë mundësinë për dënim me kusht, sipas nenit 163 të Kodit Penal italian, në të cilin thuhet se kushtin e përfitojnë ata persona që janë nën moshën 18 vjeç, në rastet kur dënimi është jo më shumë se 3 vjet burg. Fakti që ai nuk e ka deklaruar këtë dënim në formularit e vetëdeklarimit pritet që ta bëjë edhe subjekt të menjëhershëm të ligjit të dekriminalizimit, ku fshehja e të dhënave dënohet.