Reagimi i Gjeneralit të Guardia di Finanza: Me Xhafën është intensifikuar droga drejt Italisë, shifrat

Giovanni Vale,

Laetitia Moreni

“Shqipëria nuk është më prodhuese e marihuanës”, thotë ministri i brendshëm shqiptar, Fatmir Xhafaj. Por Nicola Altiero, gjeneral Brigade i Guardia di Fianaca (GdF) në Bari, përgjigjet: “Ne kemi kapur 860 kg marihuanë dhe hashash në vitin 2015, 13.9 ton në vitin 2016, 34.9 ton në 2017 dhe gati 10 ton në katër muajt e parë të 2018” duke shtuar se “asetet e sekuestruara janë prodhuar jo më shumë se gjashtë muaj më parë”.

Kapitulli i parë i këtij hetimi përfundoi në këtë kontradiktë të dukshme.

Si është e mundur që, pavarësisht shpalljes së një “lufte të pamëshirshme kundër drogës” në vitin 2013, aeroplanët e Guardia di Fianaca-sitaliane fotografuan një bum në plantacione kanabis në Shqipëri midis 2013 dhe 2016? Si është e mundur që, pavarësisht shkatërrimit të plantacioneve të ajrit në vitin 2017, marihuana shqiptare vazhdon të mbizotërojë në brigjet e Pulias?

Për opozitën shqiptare nuk ka dyshime: “Qeveria e Edi Rama lejon që kultivimi të fitojë një avantazh politik”, argumenton Lulzim Basha, kreu i Partisë Demokratike (PD). Por Rama refuzon akuzat e udhëheqësit demokrat.

Për t’iu përgjigjur pyetjeve fillestare, atëherë duhet të ktheheni te lajmet dhe të rishikoni skandalet e viteve të fundit.

Rasti i Saimir Tahirit, Ministri i Brendshëm nën hetim

Kur bëhet fjalë për lidhjet midis botës së drogës dhe autoriteteve të Tiranës, historia më e famshme është ajo e Saimir Tahirit, ish ministri i brendshëm i qeverisë së parë të Rama (2013-2017), sot nën hetime për trafikun e drogës dhe korrupsionin. Ai që Rama e konsideroi “ministri i tij më i popullarizuar” u implikua, në fund të vitit 2017, në një hetim nga Guardia di Fianaca e Catanisë – operacioni “Ëind Rose”, i cili shkatërroi një rrjet kriminal të akuzuar për importim në Italia armët dhe tonelata e kanabisit nga Shqipëria për një total prej 20 milionë eurosh.

Midis të arrestuarve është edhe Moisi Habilaj, i konsideruar si kreu i kartelit dhe i njohur tashmë për shtypin shqiptar. Në shtëpi, vëllezërit Habilaj tashmë janë akuzuar për trafik droge ndaj Italisë dhe Greqisë, duke filluar me zbulimet e Dritan Zaganit, policit shqiptar i cili së pari denoncoi bashkëpunim midis politikës dhe trafikantëve dhe që mori azilin politik në Zvicër në 2015. Moisi Habilaj është një kushëri i ministrit Tahiri dhe, në thirrjet telefonike të përgjuara nga Guardia di Fianaca, ai përmend politikanin duke folur për borxhet që ende duhet t’u paguhen atyre që e ndihmojnë atë.

Që nga shpalljet e para të Dritan Zaganit, Edi Rama e ka mbrojtur ministrin e tij. Kryeministri akuzon Zaganin se është “kriminel” dhe “një bashkëpunëtor i trafikantëve të drogës”, dhe denoncon një “fushatë shpifëse” kundër Tahirit. Edhe pas operacionit të Policisë Fiskale, kur u hap një hetim kundër Tahirit në Tiranë, kryeministri shqiptar e mbështeti njeriun e palës tjetër, thjesht duke e dëbuar atë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por pa e privuar atë nga imuniteti i tij parlamentar.

Vetëm në fillim të majit 2018 – gjashtë muaj pas skandalit sicilian – Saimir Tahiri dha dorëheqjen për t’u përballur me drejtësinë “si qytetar i zakonshëm”. Ai ishte i mbyllur në arrest shtëpiak, por një muaj më vonë ai ishte përsëri i lirë.

“Ne kemi marrë informacion nga burime të pavarura që flasin për presione serioze në këtë rast, me shumë ryshfet që u ofrohen gjykatësve”, paralajmëroi ambasadori i SHBA në Tiranë Donald Lu në prag të vendimit të gjykatës.

Megjithatë, në fund të majit – presion apo jo – gjykatësit vendosën t’i japin fund arrestimit shtëpiak për Tahirin.

Pablo Escobar dhe fuqia e trafikantëve

Historia e Saimir Tahirit – ende për t’u vazhduar – mund të duket e pabesueshme, por nuk është rasti i vetëm. Në fakt, Greqia po i kërkon ende Tiranës të arrestojë Klement Balilin, biznesmenin shqiptar që shtypi rajonal e ka quajtur ” Pablo Escobari i Ballkanit”. Historia nuk është e re: në vjeshtën e vitit 2016, autoritetet e Athinës bënë një raport mbi 10,000 faqe mbi Balilin, duke e akuzuar atë për të drejtuar një kartel të madh të drogës, gjithashtu me lidhje me Italinë.

Por çfarë ka të bëjë qeveria Rama me këtë?

Balili, pronar i një hoteli luksoz në bregun shqiptar, u emërua drejtor i Transportit të rajonit kufitar të Sarandës në vitin 2014. Megjithatë, që nga viti 2006, Balili ishte arrestuar për trafik ndërkombëtar të drogës. Pse ta besojë atë me menaxhimin e transportit në një rajon afër Greqisë atëherë? Në 2016, përveç dhënies së një dosjeje të gjerë në Tiranë, Athina gjithashtu lëshoi ??një urdhër arresti ndërkombëtar kundër Balilit. Megjithatë, dy vjet më vonë, Pablo Escobari i Ballkanit është ende në arrati, duke shkaktuar ambasadorë të huaj në Tiranë.

Cila është lidhja ndërmjet trafikantëve dhe politikës në Shqipëri?

Për Fabian Xhilla, një ekspert për krimin e organizuar shqiptar, “paratë e drogës janë bërë paratë e politikës”.

“Partitë politike kanë mbështetjen e tyre të fortë lokale, e cila financon fushatat zgjedhore përmes parave të drogës”, shpjegon Xhilla.

Raporti “Evolucioni i krimit të organizuar në Shqipëri”, botuar në vitin 2017 nga Shoqëria e Hapur në Shqipëri, shpjegon se “krimi i organizuar, biznesi dhe politika janë ndërlidhur në një rrjet të ndërlikuar të interesave dhe shfrytëzimit të përbashkët për përfitim reciprok”.

Në këtë kontekst të ndërlikuar, partitë politike shqiptare akuzojnë njëra-tjetrën për lidhjet me organizatat kriminale. Por përtej rasteve individuale – të cilat mbeten serioze për shkak të implikimeve të tyre politike – ajo që ka më shumë rëndësi për vendin janë pasojat ekonomike dhe sociale të kësaj përzierjeje midis politikës dhe krimit.

“Aktualisht, ka organizata kriminale që kanë arritur të hyjnë në politikë, biznes, media, madje edhe aktivitete sociale dhe edukative. Shumë prej tyre kontrollojnë territore, prodhojnë investime të konsiderueshme dhe ndikojnë në mënyrë aktive në politikën shqiptare”, thuhet në raportin e Shoqërisë së Hapur.

“Shqipëria nuk është më prodhuese e marihuanës”, thotë ministri Xhafaj, por trafikimi i drogës vazhdon të ketë efekte të rëndësishme në shoqërinë shqiptare. Në episodin e ardhshëm (dhe të fundit) të këtij hetimi, ne do të analizojmë saktësisht ndikimin e industrisë së drogës në ekonominë shqiptare dhe zhvillimet e reja në trafikim.

