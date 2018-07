Pse pritet “agresion” i Rusisë pas Botërorit

Ekspertët perëndimorë besojnë se pas përfundimit të Kampionatit Botëror tëFutbollit në Rusi, njëlloj si pas Lojërave Olimpike në Sochi, pritet një ofensivë agresive nga ana e Kremlinit në politikën e jashtme. Si vende që mendohet se mund të jenë shinjestra e Putinit renditen Ukraina, Austria, Italia dhe Gjermania.

Ekspertët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Këshillit për Marrëdhëniet e jashtme (CFR), janë shprehur të sigurt se qëillimi final i Rusisë nuk ka qenq aspak Kampionati Botëror Rusi 2018, por është parë vetë si një mjet për të arritur një qëllim shumë herë më të rëndësishëm.

Ekspertët theksojnë se Vladimir Putin ka shpenzuar vite të tëra duke u pjekur aktivisht të fitojë të drejtën për të qenë vendi organizator i Lojërave Olimpike Sochi 2014. Në fillim të këtij eventi sportiv global, kur u shpalos plotësisht revolucioni në Ukrainë, presidenti rus shfaqi një maturi dhe një përmbajtje të paprecedent, në mënyrë që vëmendja ë mos spërqëndrohej nga Lojërat Olimpike në Sochi.

Vetëm nëj javë pas ceremonisë së mbylljes, burmet thonë se “Putini është takuar me figurat më të rëndësishme vendimmarrëse të Kremlinit dhe dërgoi menjëherë forcat speciale në gadishullin e Krimesë katër ditë më pas. E njëjta gjë është shkruar edhe në artikullin e ish përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara në OSCE, Daniel Bayer. Në opinionin e tij, i njejti skenar pritet të zhvillohet edhe tani pas përfundimti të Kampionatit Botëror 2018.

Logjika që Bayeri është përpjekur të shpjegojë në artikullin e tij, është se eventet sportive janë ideale për të fuqizuar imazhin e Rusisë dhe autoritetin personal të Putinit, si brenda vendit, ashtu edhe në sytë e komunitetit botëror, gjë që e lejon Kremlinin të marrë vendime për të zhvilluar veorime ofensivë jashtë kufijve. Këtë radhë, sipas ekspertëve, Moska është në një situatë akoma më të favorshme. Pas përfundimit të Kamprinatit Botëror, Putini pritet të takohet edhe me presidentin amerikan Donald Trump dhe të disktojë mudësinë e rikthimit të Rusisë bë G8 dhe kjo po e mban Euripën në tension të madh.

Në këtë konteks, Bayeri liston disa veorime të mundshme që mund të vendosë të ndërmarrë Putinit pas përfundimti të kampionatit si: riaktivizimi në Siri, përfundimi i punës në Ukrainë duke zgjeruar më tej prezencën ushtarake, përforcimi i bashkëpunimit me qeveritë e Austrisë së Italisë, madje edhe përpjekje për të minuar punën e kancelares gjermane Angela Merkel.

Një tjetër reporter i famshëm politik amerikan i “The Atlantic” ëstë gjithashtu i bindur se Rusia do ta Shfrytëzojë Kampionatin Botëror të Futbollit për të ndjekur ambiciet e saj gjeopolitke. Si pikë tensioni më të nxehtë, “he Atlantik” sheh Ukrainën. Artikulli shrkuan se “Lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës mund të fillojë menjëherë pas finales së kampionatit që zhvillohet më 15 qershor.”

Në mbështetje të tezëss ë tij, autori citon faktin e ekzstencës së kontradiktave ndërmjet Detit të Zi dhe Azov, si edhe faktin se Ukraina është duke shkurtuar furnizimin me ujë ët Krimesë, duke përdorur burmet ujore të Dnieperit oër të ujitur fushat e prekura nga thatësirat në Kherson. Sipas vkerësimevetë atoriteteve në Kiev, methatësirat e mëdha të verës, 1.5 nga 2.5 milionë banorë rë gadishillit mund të mbeten pa ujë. Kështu, lufta për burimet ujore do të shkaktojë jo pak konflikte të nxehta ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, sipas “The Atlantic”.

Por ndryshe nga ekspertët dhe reporterët amerikanë, revista britanike “The Economist ” beson se eventet sportive nuk janë aspak një instrument për tranzionion drejt një ofensive ët re, por një shans për të rivendosur marrëdhëniet emira me Europën pas katër vitesh sanksione. Natyrisht do të ishte e kotë të mohoet fakti se Kampionati Botëror i Futbollit e fuqizon tejmase imazhin e Kremlinit. Pas fitores së ekipit rus kundër Spanjkës, gazeta amerikane “USA Today” pavarësisht prformancës së ekuptit të tij, shkroi se Putini tashmë e kishte fituar Kupën e Botës, duke qenë se arriti të krijojë në sytë e fansave të huaj se ky iste një prej kampionateve më të mirë të futbollit të viteve të fundit.

Megjithatë, mund të thuhet se parashikimi i një agresioni të ri pas kampionatit botëror und të jetë disi i paragjykuar. Për sa i përket lidhjes që është bërë ndërmjet Lojërave Olimpike të Sochit dhe revolucionit në Ukrainë, ka edhe ekspertë perëndimorë që mendojnë se aktivitetet e politkës së jashte të Rusisë nuk kanë qenë të plaanifikuara që më parë, por provokimet edhe sfidat e lëshuara nga Ëashingtoni dhe Brukseli, kanë rastisur me kohën e këtij eventi sportiv.