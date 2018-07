Protesta për Teatrin, artistët thirrje Presidentit: Mos e dekreto atë palaço ligj, jemi pranë diktaturës

Shoqëria civile dhe artistët nisën marshimin ku me një zë kërkojnë mos prishjen e Teatrit Kombëtar. Marshimi ka nisur nga sheshi përpara Teatrit, ku aktorët mblidhen çdo ditë, dhe kanë vazhduar në këmbë rrugën drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Aktorët ndaluan para Kryeministrit, duke i thënë Edi Ramës se nuk mund ta prish këtë vlerë kombëtare.

Pas Kryemisntrisë aktorët u ndalën tek Presideca e Republikës, ku i kërkuan Ilir Metës, të mos e dekretoj ligjin.

Fjalën e mori regjizori Robert Budina i cili u shpreh: “Zoti President i Republikës, duhet të prisni artistët. Duhet të dëgjoni me vemendje artistët dhe nuk duhet të shembet në asnjë mënyrë.

Ktheje ligjin mbrapsht, ne jemi parën diktaturës. Kam bindjen që Presidenti do të na kuptoj dhe do të na mbështes. I ftoj të gjithë të bëhemi bashkë dhe ti themi “Jo” këtij ligji.”

Më pas fjalën e mori aktori Neritan Liçaj I cili u shpreh I bindur se presindeti I vendit do t’I ndhimojë artistët. “Ne kemi kulturë, ne dimë ti bëjmë gjërat. Ky popull duhet të dëgjohet, jemi në rrugë. Ndaloni mërrzin e këtij njeriu që nuk ka fund”.

Më pas një tjetër kativiste foli e tensionuar duke thënë se ky vend është i kërcënuar nga vendimarrja e kryeministrit Rama.

“Zoti Presidenti i Republikës, Ilir Meta mos e dekreto këtë ligj. Në këtë vend ka shumë njerëz që kërcënojnë jetët tona, sic është edhe kryeministri. Por ka edhe njerëz të mëdhenjë siç është ministri Pandeli Majko. Rilindijda është një mashtrim Zoti President.”, u shpreh aktivistja.

Liçjaj-Ramës: Nuk do të lejojmë të shkatërrosh artin dhe kulturën

Artistët dhe qytetarët kanë marshuar në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, për t’u ndalur para kryeministrisë ku i kanë bërë thirrje Ramës që të tërheqë ligjin dhe të heqë dorë nga prishja e Teatrit Kombëtar për ndërtimin e Kullave.

Aktori Neritan Liçaj, duke ju drejtuar kryeministri Rama, ka thënë se nuk do ta lejojë që të shkatërrojë artin dhe kulturën në Shqipëri.

‘Jo me artin, jo me kulturën, jo me vlerat kulturore në vendit tënd. Nuk ta lejojmë’, tha Liçaj.

Pas thirrje para kryeministrisë, ku i bënë thirrje Ramës që të tërheqë ligjin për shkatërrimin e teatrit, artistët i janë drejtuar presidencës. Artistët të mbështetur nga qindra qytetarë shqiptarë i kanë bërë thirrje presidentit që të mos e dekretojë ligjin e miratuar nga mazhoranca e krimit.