Protesta për Teatrin, aktivisti: Rama është më keq se Neroni që dogji Romën dhe vrau nënën e vet

Artistët të mbështetur edhe nga qytetarët e Tiranës vazhdojnë protestën për të mos lejuar ekezkutimin e ligjit që u votua me votat e socialistëve në Kuvend për pirshjen e godinës së Teatrit Kombëtar.

Pasditen e sotme aktivistët, kanë ardhur ndryshe në protest duke mbajtur fjalime me poezi.

Përzgjedhja e tyre ka qenë me tametika të ndrysme, mbi dikataurën, ku sipas aktivistëve, po merr jetë në këtë vend.

Një prej qytearëve, ka marr fjalën duke lexuar një poezi dhe në fund të saj ka bërë disa pyetje, artistëve të cilët i janë bashkangjiutr qeverisë mbi prishjen e teatirt.

“Rama është më keq se Neroni,ose është si Neroni i cili dogji Romën, vrau nënën e vet dhe presekutoi klerikët. Ky sot nuk mundet të na vrasë, por po na grabit pronën publike.

Po dhunon grate me policët e vet duke i gjuajtur me shqlema. Në mendimin tim ai është i çmendur. Megjithatë kam një pyetje për aktorët që nuk janë këtu, ose për ata që mendojnë se Teatri është pronë e tyre, por në fakt është pronë e jona.

Kur e shikoni veten në pasyrë, a skuqeni? Kur shikoni kolegët që qëndroin prej ditësh apo maujsh në protest për ta mbrojtur teatrin a skuqeni?”, përfundoi ai.