Prezantohet Ronaldo, tregon pse e zgjodhi Juventusin

Cristiano Ronaldo ka thënë se e ka zgjedhur Juventusin sepse beson se gjiganti italian është njëri prej klubeve më të mëdha në botë. Ronaldo ka folur për herë të parë si lojtar i Juventusit, duke u shprehur se është ende i ri për të dhënë maksimumin, ndërsa thotë se Juventusi është një ndër klubet më të mëdha në botë dhe kjo ja ka bërë të lehtë zgjedhjen.

“Juventusi është një nga ekipet më të mira në botë. Ishte një vendim që e kam marrë ngadalë. Një vendim i lehtë për madhështinë e klubit, ishte një hap shumë i rëndësishëm për karrierën time. Kemi një trajner të madh. Një president që i atribuohen sukseset. Ishte një vendim i lehtë për të ardhur këtu. Unë jam një person që i pëlqen të mendojë për të tashmen. Unë jam ende shumë i ri dhe gjithmonë i kam pëlqyer sfidat, nga Sporting në Manchester dhe tani në Juventus. Është një sfidë dhe jam shumë i përgatitur. Gjërat do të jenë mirë, unë jam i qetë. Lojtarët e moshës sime zakonisht shkojnë në vende të tjera, me gjithë respektin e duhur. Në këtë pikë të karrierës sime duke luajtur në një klub kaq të madh më bën të lumtur. Faleminderit Juventusin për mundësinë e madhe që më dha mua”, tha Ronaldo.

Më tej, ai falenderon tifozët e Realit, ndërsa thotë se do lërë gjurmë edhe te Juventusi.

“Historia ime në Real ka qenë e shkëlqyer, falënderoj tifozët, por tani dua t’ia kushtoj vetveten kësaj faze të re të jetës sime. Mezi po pres të luaj. Unë jam shumë i motivuar dhe dua t’u tregoj italianëve se jam një lojtar i niveleve të larta. Dua të lë një shenjë në historinë e Juventusit. Jam shumë i lumtur për këtë sfidë. Serie A? Një kampionat i vështirë, shumë taktik. Karriera ime nuk ka pasur asgjë të lehtë dhe jam person që i pëlqen të del nga zona ime e rehatisë. Jam i bindur në veten time, në shokët e mi dhe në klub. Titulli i Ligës së Kampionëve është një trofe që të gjithë dëshirojnë ta fitojnë, por është shumë e vështirë. Juventusi erdhi pranë nesh, por finalja është gjithmonë një ndeshje e panjohur. Për këtë unë shpresoj t’i sjell fat të mirë, por me mendje paqësore. Ne do të luftojmë për të gjitha trofetë”, tha ylli portugez.

Ronaldo: S’kam ardhur këtu me pushime, do t’ju befasoj

Cristiano Ronaldo ka bërë prezantimin e tij si lojtar i Juventus para gazetarëve italianë dhe jo vetëm. Këto kanë qenë deklaratat e bëra nga kampioni portugez.

– Si ndihesh?

“Jam shumë i përgatitur për këtë sfidë. Kam besim dhe besoj se gjërat do të shkojnë si në klubet e tjera ku kam luajtur”.

– A je i mërzitur për largimin nga Real Madrid?

“Nuk jam aspak i mërzitur. Jam te një klub i madh me lojtarë të mëdhenj. Kam falënderuar Juventus-in për mundësinë që më ka dhënë.

– A do të vazhdosh të luash më kombëtaren?

“Nuk do t’ia kthej kurrë krahët kombëtares, nëse do të ketë nevojë për mua”.

– A ke ndonjë mesazh për tifozët e mërzitur të Real Madrid?

“Siç thashë më parë, ka qenë një histori e jashtëzakonshme ajo që kam pasur me Real Madrid, një klub që më ka ndihmuar shumë. Falënderoj tifozët, por tani duhet të nis një kapitull të ri të jetës sime”.

– Çfarë i thoni tifozëve të Juventus që ju kanë kërkuar Champions-in?

“Do të kërkoj t’i tregoj italianëve se jam një lojtar shumë i mirë, por nuk mendoj se kam diçka për të treguar. Më pëlqejnë sfidat, nuk jam asnjëherë i kënaqur me veten. Duhet të kesh edhe fat, por edhe duhet ta kërkosh fatin. E di se Champions League është një trofe që e duan të gjithë. Ekziston mundësia që ta fitojmë, por do të luajmë për të gjitha kompeticionet: Seria A, Champions, Kupa e Italisë. Champion është shumë i vështirë, siç e ka provuar vetë Juventus në finalet e fundit. Shpresoj të kem fat dhe ta fitojmë”.

– A kanë ndikuar te vendimi juaj duartrokitjet që keni marrë nga tifozët bardhezinj në ndeshjen e Champions League kundër Juventus?

“Ka qenë një moment shumë i bukur dhe special. Edhe pritja e sotme ka qenë shumë e bukur, motivuese për të ardhmen. I falënderoj për gjithçka”.

– A e dije që do të vije tek Juventus në përfundim të finales së Champions League?

“Nuk kisha vendosur akoma asgjë. Nuk mendoja se do të vija te një klub kaq i madh. Falë presidentit Agnelli dhe gjithë klubit që kanë menduar për mua. Jam mirë fizikisht dhe emocionalisht. Kjo etapë e re është një motivim i madh për mua”.

– A keni pasur oferta të tjera?

“Jo, ka qenë e vetmja”

– Kur do të vijë debutimi me Juventus?

“Do të filloj të stërvitem me 30 korrik. Dua të luajë në ndeshjen e parë të kampionatit”.

– A do të shkosh te Sporting në përfundim të kontratës me Juventus?

“Sporting është një skuadër shumë e rëndësishme për mua. Ajo që dua është të fitoj me Juventus, nuk kam ardhur këtu me pushime. Do të kërkoj t’ju befasoj të gjithëve”.