Adriatik R.DOSTI

… Te them te drejten pak besoja se Presidenti Meta do t’ju a perplaste deren fytyres Edvineve, Ruceve , Erioneve, Kumbarove, Ulsive, Taulanteve e co… dhe kjo pak – besueshmeri me vinte prej asaj se Iliri shquhet per pa -parashikueshmeri si person dhe vetem kaq …

Me nje leter te gjate spjeguese , te argumentuar profesionalisht e ligjerisht por edhe sipas kompetencave qe i jep posti qe mban… z. Meta reshton ne mos miratimin e prishjes se Teatrit Kombetar nje sere shkeljesh ligjore e kushtetuese te cilat e nxjerrin turperisht lakuriq fare Qeverine dhe Parlamentin dallkauk e xhambaz te saj … e ne kete mes edhe Hajdutin e” vogel” por me dore te madhe te Edvinit ne Bashkine e Tiranes ….Lali Dhjerin e Beratit e te martuar ne Kalane e Gjirokastres..

Se pari duke pergezuar kurajon qytetare e civile te Metes si shqiptar e pastaj si President i tyre me lind e drejta te bej disa pyetje publike per te cilat nuk e shoh te nevojshme te me jape asnje lloj-fare pergjigje askushi prej te permendurve te mij te meposhtem..

C’i ngeli te parit te qeverise..ose me sakte Kryeshkaterruesit te Tiranes sone, shembesit e varre-mihesit te cdo lloj vlere kombetare, kulturore e historike te Shqiperise sone per vite e vite me radhe ?

Bunkeret ne mes te Tiranes, Muzeumet anti-atomike te komunisteve te djeshem e byroisteve te Dajes tend me shoke, Shtepite me Gjethe te ideura nga djali i krye-kriminelit Mehmet Shehu , Kullat – Cibane ne perberje te Stadiumit te ri kombetar, Aeroporti ”hajdut” i Vlores nen miqesine e miratimin e Diktatorit turk Erdogan, Rruget ”e reja me PPV… te hartuara nga hajdutet Gjiknuri e Ahmetaj… dhe Projektet e fshehta per Hekurudhe me Serbine e daljen e saj ne Adriatik …jane te gjitha Thika pas shpine e ne zemer te Shqiperise e shqiptareve me Autoresine tende , jane rikthim ne Diktature e ne genocidin e djeshem komunisto-bolshevik te kermes Hoxha ..nga i cili ende ju vazhdoni te frymezoheni jo pak per tu marre shpirtin shqiptareve te gjore..

Ç’do te beje nga neser e mbrapa ..AI ..Lali Dhjeri i fiqve …ai qe po na mbjell me mijera e mijera peme ne Tiranen tone e ku ende gjelberimi e freskia e tyre s’po duket gjekundi e njerezia sa s’po vdesin vape ne rruget cung te kryeqytetit e nen perveliimin e cmendur te pllakave gjithe-shqiptare te Sheshit ”me te bukur ne Bote”….?

C’do bejne nga sot e mbrapa ata Artiste , aktore e njerez te skenes dhe te ekranit qe nje dite dilnin me Topuz ne dore per te mbrojtur Teatrin e diten tjeter dilnin nga dera e Bashkise se spurdhjakut te Rames …me nga nje Peticion ne dore me emrat e firmat e tyre dhe kerkonin urgjentisht prishjen e Teatrit te vjeter e ndertimin menjehere te Teatrit te ri?…

Me falni per shprehjen te gjithe ju qe me ndiqni e me lexoni por tironasit kane nje shprehje brilante ne te tilla raste e cila thote…o fol e mba …o dhit e ha…

Ndaj ju te mesipermit nga sot e mbrapa jeni te lire te zgjidhni ke te doni prej ”dy varianteve” te asaj c’ka thone tironsit e mij te mire….

Ç’ju ngeli me dallkaukeve, ushtareve qorra, shurdhe, memece, pa tru e pa shpirt , pa mendje e pa zemer, fanatikeve e militanteve besnike te

Partise e te Liderit ..qe nen te ashtuquajturin Mandat Deputeti votuan PRO dhe unanimisht per shembjen e nje pjese teper te rendesishme te historise se artit kombetar te Shqiperise?

…Nuk e di se si mund te ndihen sot …injorantet e tipit Ulsi, Vasilika, Spiropali, Taulant, Gramoz, Bashkim, Pjerin, , Brace, Paulin, Olta, Mirela, e nje lukuni e tere ardhacakesh qe ju zuri syte asfalti i Tirones e ju ndrydhi kaviljet trotuari i saj …qe ende nuk e dine fort mire se si i thone Tortuar sic thote Gramozi apo Bordure sic i meson Edvini….

Po Ministresha e qofteve dhe e Sufllaqeve te Ardenices e Butrintit …ajo qe i perplasi Artistet e vertete e jo keta te Peticioneve…tek Turbina e Rames si ndihet , a frymon ende apo jo..apo kushedi se ku e ka thyer qafen me ndonje Pakete Turistike jashte Shqiperise e as qe i bie ndermend nese prishet ose jo Teatri..se helbete po te lejosh vendosje pllakatash te Sulltaneve turq ne Kalane historike te Lezhes e prane eshtrave te Heroit Kombetar te Shqiptareve …Skenderbeut …normalisht qe s’te bie nder mend jo per teater por rrezik as per Shqiperi e as per shqiptare…

Po Arixhinjte e medias e Daulle -shpuarit me pagese qe e kthejne bythen andej nga eshte Leku …te tillet si Mut Nano, Merua, Fevziu, Cani etj etj cfare do te thone c’do llafosin e cdo shkruajne nga sot e mbrapa ne pacavuret e tyre te qelbura e te ndotura me antishqiptarizem e me injorance se me s’ka …apo edhe ata njesoj si Kurvat e Parlamentit, te Pushtetit e te Bashkise …do zgerdhihen e do zgjedhin per shenje te re te Horoskopit te tyre …Virgjereshen?

Ndaj une per veten time po te kisha gje ne dore ne emer te atyre Artisteve qe jane ndare nga jeta e qe lane pas emer e histori te mrekullueshme per vendin e popullin e tyre, ne emer te dinjitetit te artisteve te vertete te sotem e te pa perzjere me politiken, por edhe te gjithe atyre qytetareve tiranas e shqiptare qe u bene bashke per muaj me radhe ne mbrojtje te trashegimise sone kulturore e artiistike do vija nje Liste te gjate emrash NON Grata …te cileve jo personalisht por familjarisht tu ndalohej pergjithmone hyrja jo vetem ne Teatrin e vjeter a te riun qe mund te ndertohet a te rinovuarin ..merreni si te doni…por tu ndalohej jete e mot hyrja ne cfaredo lloj Institucioni Artistik e Kulturor Kombetar Shqiptar …

Sepse Derrat e Shkaterrimtaret, Horrat e Hajdutet, Komunistet e Banditet, Bastardet e Monstrat… as kane, as kane pasur e as mund te kene asnje lloj lidhje e perqasje me Artin …e aq me pak me Teatrin ….e kurrfare lidhje sigurisht edhe me Shqiperine e shqiptaret…te cilat kane kohe qe i kane shitur e i kane nxjere ne tregun serb, grek e turk …

Uroj te behet me e mira…ne fund te fundit duhet te behet ajo c’ka do shumica e c’ka do populli dhe jo tu imponohet shqiptareve Vota e Ulsiut debil dhe Taulantit koke bosh ..agresiviteti i pushtetit te Erdogan Rames apo prapambetja trunore shekullore e bolshevikut Gramoz… apo qofte edhe kurverimi me pushtetin lokal i nje batakciu si Erjon kodoshi me shoke qe po e c’bejne Tironen tone nga themelet…

Meta ju a dha shuplaken mbrapsht ..tani c’do te beni ..apo si ngahera c’keni peshtyre lart edhe pse ju bie ne surreterit tuaj te ndyre nuk ju ben asnje fare lloj pershtypje …apo si gjithmone do e hani turpin me buke …?

Ju jenii asoj rrace muti qe jam mese i sigurte qe asnje gje ne bote nuk ju ben asnje lloj pershtypje sepse keni lindur e jeni rritur me Turpin ndaj as skuqeni e as zverdheni as zbardheni por vetem Nxiheni …por fatkeqesia qendron ne ate qe Pasqyra qe perdorni qe prej 8 Nentorit te 1941 kur lindet nuk ju nxjerre tamam te Zinj sic jeni ne mendje e ne shpirt por ju nxjerr te Kuq si Shalqini dhe juve ju genjen mendja se jeni frut i embel e qe hahet dhe o burra…

Mjere ju per mendjet boshe qe keni e mjere ai popull qe ju ka ju kaqolet pa mbarim ne krye te tij…ndaj nuk thoshte kot nje i pari yne i mencur e patriot se…

Shqiptaret do fitojne cdo lloj beteje me kedo armik te tyre sado i madh e i eger te jete ai por vetem atehere kur me pare te kene fituar Betejen mes tyre e mes vedit…