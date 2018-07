PD publikon dokumentat: Rama fiton 205 milionë euro nga plani mafioz i shembjes së Teatrit për të ndërtuar 6 kulla

Partia Demokratike ka bërë transparente fitimin personal të kryeministrit Edi Rama nga ndërtimi i 6 kullave mbi truallin e Teatrit Kombëtar.

Në një deklaratë për emdiat, Kryetarja e Komisionit të Kulturës, Albana Vokshi deklaroi se, fitimi minimal për një kullë është 34.2 milionë euro, ndërkohë që filimi i përgjithshëm i planifikuar nga Edi Rama nëpërmjet skemës mafioze të grabitjes së pronës publike, duke shembur Teatrin Kombëtar për të ndërtuar 6 kulla, është të paktën 205 milionë euro. “Sikurse e shihni në ekra, për një kullë, ekpertët kanë llogaritur mesatarisht 137 metër katror herë 30 kate, 17 100 metra katrorë. Për një kullë shumëzuar për fitimin minimal të llogaritur për metër katror, 34.2 milionë euro, po për 6 kulla? 205.2 milion euro fitim minimalisht Edi Rama duke shembur Teatrin dhe duke ia dhënë falas pronës publike, kompanisë publike”, u shpreh Vokshi.

Deklarata e Kryetares së Komisionit të Kulturës Albana Vokshi

Plani mafioz i Edi Ramës për të shembur Teatrin Kombëtar është një plan i hershëm dhe i mirëmenduar.

Historiku që po prezantojmë sot provon se prej 20 vjetësh Edi Rama është armiku kryesor i Teatrit dhe i artistëve.

Që kur ka marrë pushtet në vitin 1998, kur u bë Ministër Kulture, Teatri Kombëtar dhe denigrimi i artistëve ka qenë në shënjestrën e Edi Ramës, i cili ka kryer veprime konkrete për shembjen e tij dhe betonizimin e Qendrës Historike të kryeqytetit.

Me të marrë detyrën, 20 vjet më parë, Edi Rama caktoi se godina rrezikohej nga zjarri dhe urdhëroi mbylljen e sallave të shfaqjeve.

Dha me qera me 1USD/m2 ambientet e Teatrit Kombëtar, i cili u kioskëzua, u kthye në bingo dhe bar kafe, duke e zhytur teatrin në borxhe për shkak të lidhjeve të paligjshme të bizneseve të Ramës brenda Teatrit.

Edhe kundërshtia e tij me Pandeli Majkon për Teatrin është 20 vjeçare, sepse ish kryeministri doli në krah të artistëve, të cilët kërkuan rikonstruksionin e Teatrit që, në atë kohë, sipas studimit të kryer, kushtonte vetëm 1 milionë USD.

Edi Rama Ministër Kulture devijoi qëllimshëm çdo fond buxhetor dhe të donatorëve të destinuar për Teatrin në projekte personale.

Këtë gjë ai e bëri edhe si Kryetar Bashkie, kohë gjatë së cilës promovoi idenë e ndërtimit me koncesion të Teatrit Kombëtar. Kjo ide e vitit 2002 dështoi për shkak të protestave të artistëve.

Si kryeministër, Edi Rama, mashtroi artistët, të cilëve u kishte premtuar para ardhjes në pushtet rikonstruksionin e plotë të Teatrit Kombëtar. Kjo jo vetëm nuk ndodhi, por ai u soll njësoj si në 1998-ën.

Me përvojën e 20 përqindëshit për çdo leje ndërtimi në bashki, Edi Rama e perfeksionoi skemën e korrupsionit dhe pastrimit të parave të pista.

Me zgjedhjen e Erion Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës, Edi Rama vendosi ekzekutimin përfundimtar të planit mafioz për shembjen e Teatrit dhe betonizimit të Qendrës Historike të Tiranës.

Partia Demokratike publikoi dje të dhëna konkrete sesi Edi Rama në shkurt 2016 vendosi përgjysmimin e çmimit të truallit në zonën e Teatrit Kombëtar, një muaj para se kompania guackë e përzgjedhur prej tij për pastruar paratë pista, Fusha shpk, bleu një pronë në të njëjtën zonë.

Në Planin e Përgjithshëm Vendor të Tiranës 2017, ndryshe nga zonat e tjera ku sipërfaqja e ndërtimit, koeficienti i shfrytëzimit dhe numri i kateve janë të përcaktuara, në zonën ku është Teatri gjithçka u la hapur, që ta vendosë vetë Edi Rama në bazë interesave të tij financiarë.

Sipas përllogaritjeve të ekspertëve fitimi minimal për 1 kullë është 34.2 milionë euro.

Fitimi i planifikuar nga Edi Rama nëpërmjet skemës mafioze të grabitjes së pronës publike duke shembur Teatrin për të ndërtuar 6 kulla është të paktën 205 milionë euro.

Transparenca jonë për këtë akt mafioz do të vazhdojë me këmbëngulje, pavarësisht tendencës së mediave kryesore në vend për të censuruar opozitën!

Partia Demokratike, qytetarët që duan ruajtjen e vlerave kulturore, si pjesë e identitetit tonë europian, qytetarët që duan Tiranën, qytetarët që nuk pranojnë grabitjen dhe qeverisjen nga mafia nuk do të lejojnë triumfin e së keqes!