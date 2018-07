Opozita braktis ceremoninë e largimit të ambasadorëve Lu e Vlahutin

Opozita ka venosur të mos marrë pjesë në ceremoninë e largimit nga Shqipëria të dy ambasadorëve. Lu dhe Vlahutin. Kjo braktisje është një reagim politik ndaj qëndrimeve të njëanshme që këta dy ambasadorë kanë mbajtur në Shqipëri duke inkurajuar kapjen e shtetit nga krimi i organizuiar duke heshtur për mbjelljen e vendit me kanabis.

ambasadorja e BE në Tiranë Romana Vlahutin dhe ai i SHBA-ve Donald Lu, kanë organizuar një pritje ‘lamtumire’.

Pritja është parashikuar të nisë në orën 20:00 në rezidencën e BE. Burime thanë se në këtë mbrëmje janë ftuar përfaqësuesit më të lartë të partive politike dhe qeverisë.

Ndërkohë, nga ana tjetër Kuvendi vijon seancën plenare, ku në qendër të diskutimit është projektligji për shembjen e Teatrit Kombëtar, ndërkohë Ndërkohë që ftesa u ka shkuar edhe deputetëve shqiptarë, kryeministrit Rama, presidentit Meta, kreut të opozitës Lulzim Basha, kryetares së LSI, Monika Kryedmadhi, por nuk dihet ende nëse këta do të shkojnë apo jo.që diskutimet të vazhdojnë deri në mesnatë.

Kujtojmë se dy ditë më parë presidenti i SHBA-së Donald Trump propozoi Kathleen A. Kavalec për ambasadore në Shqipëri, duke zëvendësuar pas mandatin 3-vjeçar Donald Lu.