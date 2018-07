Mediu: Kryedjalli është në djep, jo vetëm në gjyqësor por në gjithë shtetin

Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu ka reaguar pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shetit në lidhje me klimen e biznesit dhe korruspionin qeveritar. Raporti sipas mediut, tregon qartësisht se korrupsioni qeveritar, mungesa e transparencës dhe konkurimit si baza e një ekonomie të tregut të lirë janë baza e mungesës së investimeve të huaja”. “Kryedjalli eshte ne djep jo vetem ne gjyqesor por ne gjithe shtetin”, shkruna kreu republikan

Te dashur miq

Raporti I Departamentit Amerikan te Shtetit per klimen e investimeve ne Shqiperi eshte alarmant.

Ai tregon qartesisht se korrupsioni qeveritar, mungesa e transparences dhe konkurimit si baza e nje ekonomie te tregut te lire Jane baza e mungeses se Investimeve te huaja

Shqiperia vendi i dyte me i korruptuar ne Rajon.

Kjo ka vetem nje shpjegim. Qeveri e dale nga zgjedhje te manipuluara te lidhur me interesa korruptive dhe kriminale.

Po te lexohet raporti shpjegon qartesisht se pasiguria juridike dhe korrupsioni jane kercenimet per Investimet e huaja.

Nje kapitull i tere shpjegon problemet dhe konfliktet dhe zvarritjet ne gjyqesor.

Sot nuk kemi me pushtet gjyqesor ku to zgjidhen konfliktet dhe problemet vetem tek “Ustai” I qeverise qe eshte dhe Prokuror dhe Gjyqtar.