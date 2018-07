Maskat bëjnë namin në Fushë Krujë, grabisin dhjetëra makina, Policia dorëzohet: “Nuk kemi ç’bëjmë”!

Një qytetar ka denoncuar me video vjedhjen e një makine në Fushë Krujë, po ajo ç’ka e bën të rëndë situatën është indiferenca e Policisë ndaj rastit, e cila e ka këshilluar të hetojë privatisht.

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar videon dhe mesazhin e qytetarit.

Postimi i Berishës në Facebook

Ja si vidhen makinat në Fushë Krujë dhe Narkopolicia ndihmon hajdutët! Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital.

“Mirmbrema Zoti Dr Sali Berisha …

Me nje keq ardhje po doja tju shkruaja duke menduar shqetsim per juve …. Ngaqe jam banues ne Fush Kruje dhe me dat 10.07.2018 eshte vjedhur ne prani te kamerave nje Mjet itipit Mercedes me vlere 10 000€ dhe nje mjet tjeter…

Mjeti i tipit mercedez eshte ne pronsi te mikut tim qe skemi len dyer e vend te Instuticioneve shtetrore te rrethit Fush Kruje dhe Kruje per te denencuar dhe per te marre masa per gjetjen ose vendosjen e policise se shtetit ne aksion per te ber kerkime ne baze te kamerave te nje biznesi qe kan filmuar momentin e vjedhjes…. dhe momentin e drrejtimin se nga ka kan ikur grabitesit. Mbas qe eshte bere ky Denencimi ne komisarjatet e policise …Pergjigjja qe kemi marr esht qe skemi cte bejme por nese mundeni ta kerkoni privatsisht.

Dhe ka qe 13 dite asnje dosje e hapur per kte ceshtje dhe asnje pergjigje mbi kte. Asnje interes mbi kte… Dem materjal .. Amund ti themi kti shtet…Qe smerr mas per asgje ???!!!!!.

Ju feleminderit per Mirkuptimin ju lutem bejeni dicka qe ta marin vesht cbehet aty ku Egziston drejtimi i NJE shteti ne sens te gabuar.

Kto jane nje pjes shkeputur nga filmimi ne oret e para te mengjesit kur nje tip makine Mercedes qe dalin 2 persona te maskuar me kapuc dhe nje pa asjne lloj maskimi qe do tjet shum e shum e lehte per verifikim nga policia po tu merte per siper nga vete komisarjati…

Por per fat te keq akoma sesht ber asgje”.

