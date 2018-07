Mafia dekoron Prokuroren e Durrësit me titullin e lartë: “Shpella e Artë e Mafies”!

Prokuroria e Durresit fiton titullin e me te larte nderkombetar “Shpella e Arte e Mafies”!

Miq, mbreme ne darke, ne nje ceremoni solemne, prokuroria famzeze e Durresit mori titullin boteror “Shpella e Arte e Mafies”. Ky titull ju dorezua asaj ne prani te kumbar Gjushit, don Agaçios nga krye krye kryekumbar Rama per aktet e guximit te jashtezakonshem mafioz te dy muajve te fundit.

Se pari, dje avokatin Ilia Ilia, pasi mbrojti nje çeshtje tek nje nga prokuroret e Shpelles, duke dale te dera e saj e masakruan por nuk e vrane dy mafiozet e turnit te radhes. Mesazhi i tyre ishte i prere: Mos guxo te permendesh emrin e prokurorit te Shpelles, Ndoj, se te presim koken! Zgjidhje praktike! Mafia nuk ka burokraci!

– Se dyti, titulli i larte boteror i Shpelles se Arte, u dha edhe per vjedhjen spektakolare para nje muaji te serverit te dosjeve kriminale nga prokuroret (popullor) mafioz te Shpelles per hetime, gjoba, krefje paralele etj, etj..

Se fundi, titulli fisnik i Shpelles se Arte u akordua edhe per vjedhjen spektakolare te postes se Prokurorise te Pergjithshme, thjesht per nje kontroll paraprak ne nje vend te sigurte te dosjeve te derguara nga Tirana!

Miq, jo ne Europe por as ne bote, si kjo prokurori nuk ka nje te dyte, ndaj ajo e meritoi plotesisht titullin me te larte fisnik: “Shpelle e arte e Mafies”! sb