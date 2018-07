Kush është “Tezja” që Veliaj i jep 100 milionë lekë

Eshtë nën hetim, por kjo nuk e pengon “Tezen” që të marrë 100 milionë lekë tender nga Velina e Bashkisë së Tiranës, që vetëm për këtë shkelje do të duhet të ishte para Drejtësisë, e cila për fat të keq tani nuk ekziston më.

Bashkia e Tiranës shpall fituese të tenderit fiktiv 100 milionësh një kompani nën sekuestro për mospagim taksash dhe me vetëm 1 punëtor.

Deklarata e zëdhënëses Ina Zhupa

Ndryshe nga sa propagandon në mediat e vëna plotësisht nën kontroll, Bashkia e Erion Veliajt është një nga institucionet ku korrupsioni është mënyra e vetme që funksionon për punët publike dhe shërbimet e tjera.

Tenderi 100 milionësh për veshjet e policëve bashkiakë është një rast flagrant, ku korrupsioni dhe shkelja skandaloze e disa ligjeve bëhet aq hapur, sa çdo qytetar i zakonshëm mund ta kuptojë.

Mjafton të shohë dokumentet që po bëjmë publikë.

Është fakt se Erion Veliaj i ka dhënë 100 milionë lekë një kompanie që nuk paguan tatimet dhe për ketë arsye është nën sekuestro.

Dokumenti nga Zyra e Tatimeve e provon këtë.

Aty thuhet se kompania fituese “Vojsava Zenelaj” është me statusin “nën mbledhje me forcë”, çka tregon se kompania nuk ka paguar tatimet dhe duhet të ishte skualifikuar menjëherë!

Duke i dhënë 100 milionë lekë një kompanie që është nën sekuestro për mospagim tatimesh, Bashkia e Erion Veliajt ka shkelur disa ligje dhe vendime qeverie.

Siç tregohet në dokument, kjo kompani duhet të ishte skualifikuar, sepse janë dy ligje dhe dy vendime që ndalojnë shpalljen fitues të kompanive që nuk paguajnë taksa!

Është fakt se tenderi për 100 milionët është fiktiv, sepse në të ashtuquajturën garë kanë marrë pjesë vetëm 2 kompani: kjo që ka fituar, “Vojsava Zenelaj” dhe një kompani tjetër “Muça shpk”, që vetëm sa ka futur letrat për fasadë, por nuk ka bërë asnjë ofertë.

Është fakt se kompania “Vojsava Zenelaj”, ka të deklaruar vetëm 1 të punësuar, ndërkohë që i duhet të qepë për 1 muaj mbi 4 mijë artikuj.

Thënë ndryshe, i vetmi person që ka kompania duhet të qepë në ditë 116 kostume, pantallona, pulovra, këmisha dhe këpucë! Pra, të mos flejë për 35 ditë rresht dhe për çdo orë të qepë të paktën 4 kostume dhe 1 palë këpucë!

Vjedhje më të hapur se kjo e 100 milionë lekëve vetëm në Bashkinë e Erion Veliajt mund të gjendet!

Sepse në Bashkinë e Tiranës tenderat janë te paracktuar, pa garë. Janë tendera korruptivë sipas interesit të xhepit të Erion Veliaj.

Nëse në vend do të funksiononte një Prokurori e pavarur dhe jo nën kontrollin politik të qeverisë, Erion Veliaj, i cili ka dhënë urdhrin korruptiv, dhe ata që e kanë zbatuar, sot duhet të ishin në burg për tenderin hajdut të 100 milionë lekëve.