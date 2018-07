Kryemadhi pranon përgjegjësinë: Ligjet pa opozitën sollën katrahurën, jo pazareve të Ramës

Kryetarja e LSI pranon se votimi i ligjeve të reformës në drejtësi pa opozitën ka sjellë katrahurën, ndersa i thote Jo pzareve te Rames. Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi me një postim në Facebook ka akuzuar qeverinë për lënien e vendit pa Gjykatë.

Kryemadhi shkruan se as regjimi kinez i Kim Jong Un nuk ka ia bërë një gjemë të tillë vendit të vetë, si po bënë qeveria shqiptare.

Gjithashtu kryetarja e LSi-së shkruan se ketë situatë që po ndodh tani në vend, duke mbetur pa Gjykatë, e kishte parashkuar vite më parë, por askush nuk i dëgjoi.

“Ashtu siç jemi përgjegjës që lejuam miratimin pa konsensus të ligjeve post-kushtetuese, ligje të cilat kanë krijuar këtë katrahure ligjore në vend!”, shkruan ajo.

Ftesës tinzare të mazhorancës moniste, për të miratuar një ligj për magjistraturën, kundër rrjedhës llogjike të ligjeve me fuqi i

përgjigjemi:

1. LSI është parti në opozitë me monizmin dhe Rilindjen!

Si e tillë ajo nuk merr vendime të tilla e vetme dhe të pa harmonizuara me partitë e tjera në opozitë.

2. Nëse qeveria moniste do vërtet të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj katrahure demokratike, duhet të na ftojë, jo ne si individë, por partitë e opozitës në tryezën e dialogut politik.

Duhen gjetur zgjidhje të plota, afatgjata dhe që garantojnë funksionim normal të drejtësisë.

Ligji për disa kuota studentësh nuk zgjidh kolapsin aktual, por thjesht legalizon korrupsionin e përzgjedhjes së studentëve, korrupsion që po bëhet nga deputetë të mazhorancës moniste.

Mbi të gjitha ky është hapi i fundit i kapjes së reformës në drejtësi nga dora e krimit të organizuar.

3. Në princip ne nuk bashkëpunojmë me këtë mazhorancë moniste, aq më tepër jashtë tryezës politike pozitë-opozitë.

E kanë kot që lodhen nëpër kafene, edhe më të kotë që fabrikojnë lajme për takime jo-institucionale me opozitën.

Dialogu politik është institucion, jo pazar!

Prostitucioni politik shqiptar, edhe pse me ngjyra ndërkombëtare, e ka sjellë në këtë situatë Shqipërinë, pa Gjykatë Kushtetuese, pa Gjykatë të Lartë dhe pa hapje negociatash, me shqiptarë të varfër, që kërkojnë çdo ditë të largohen nga Shqipëria.