Krasta bashkohet me protestën për Teatrin, thirrje qytetarëve: Marrëzia duhet ndalur

Ndërkohë që në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese ka kaluar projektligji për shembjen e Teatrit Kombëtar, vijon protesta e artistëve dhe qytetarëve në mbojtje të godinës.

Protestueve sot u është bashkuar edhe Adi Krasta. Ai në fjalën e tij deklaroi se kompleksi ‘Skënderbeg’ duhet të qëndronte ashtu siç është.

Krasta u shpreh se mbrojtja e Teatrit Kombëtar është shumë e rëndësishme, ndërsa për rëndësinë e godinës që kryeministri e nënçmoi, ai kujtoi se duhet lexuar shkrimi i Aurel Plasarit, por jo vetëm, për të kuptuar rëndësinë e kësaj godine.

Moderatori ‘këshilloi’ Ramën se është mençuri të tërhiqet.

Ai shtoi se obsesioni për të shkatërruar gjithçka dëshmon për një nivel të ulët intelektual duke sugjeruar dhe një këshillë që Ramës duhet t’ja jepnin njerëzit rreth tij.

“Fillimisht dua të them se edhe pse nuk jam aktor, do kisha qenë i dobët…kam intervistuar aktorë gjithë jetën time dhe kam

kuptuar tek ata se sa e rëndësishme ka qenë jo vetëm teatri por edhe gjërat më të vogla të lidhura me teatrin.

Të thuash pë kertë kompleks është e vjetër dhe duhet shembur minimalisht është të jesh i pashkolluar, i palexuar, mjafton të lexosh Aurel Plasarin për të kuptuar rëndësinë e saj.

Ne kërkojmë që ky kompleks të mos prishet se është i jashtëzakonshëm po ra ky dhe të ndërtohen disa kulla, po ra galeria dhe të ndërtohen disa kulla, nëse në mes të muzeut mbin një kullë, nëse tek ‘Stadiumi Dinamo’ mbin një kullë, nëse të gjithë këtë u janë premtuar firmave do ta sjellin Tiranën që nuk e njohim, kjo është Tiranë ku vetëm hahet bukë, flihet gjumë dhe asgjë tjetër.

Sot kjo lëvizje është e jashtëzakonshme, ky është fillimi i rënies së madhe nëse marrëzia shkon deri në fund.

Duke vijuar më tej arsyetimin e tij, Krasta tha se ‘obsesioni, ngulmimi me çdo kusht duke folur hajvanllëqe që nuk qëndrojnë, obsesioni për të shkatërruar ato që janë të rëndësishme në një qytet dhe për t’i transformuar ato në kulla pa shpirt, për hir të së vërtetës edhe pa lezet, ky obsesion tregon nivel të ulët intelektual, tregon deviacion shpirtëror dhe psikologjik, një pakënaqje të tmerrshme dhe tregon gjithashtu që nuk kupton realitetet e jetës së përditshme’.

“Ndaj jo ‘rroftë teatri’, jo ‘të shpëtojmë ndërtesat’ por Kompleksi Skënderbeg të qëndrojë ekzaktësisht kështu dhe vazhdimisht dhe në mënyrë të prerë”, theksoi Krasta.