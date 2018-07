Ikën gjyqtari që ka dënuar kriminelët, ndërsa ai që ka “përdhunuar në grup” lihet i lirë!

Nga Oerd Bylykbashi

Pardje pashe dy lajme. Nje nga vettingu dhe nje nga gjykata.

I pari thoshte se nje gjyqtari te Gjykates se Larte i rrezikohej mandati sepse e kishin pare ne prani te nje personi‎ “te rrezikshem” qe media thoshte e kishte te aferm. I rrezikshem sepse na ishte kapur me “plot” 0,4 gr kanabis (ose zero presje kater gram, qe te kuptohet qe nuk kam shkruar gabim) e jo me 1, 2 apo 3 ton kanabis si si kusherinjte apo vellezerit e ministrave qe ka rrotull Kryeministri.

Pashe nje gjykates te larte qe rrinte i heshtur perpara nje trupe pompoze nepunesish administrative, qe nuk e di nese kane enderruar profesionalisht ndonjehere te jene pjese e Gjykates se Larte e tashme kane ne dore fatin e gjykatesve e prokuroreve.‎

‎Lajmi i dyte fliste per Elvis Rroshi‎n, i denuar per perdhunim ne grup, i denuar per plagosje me arme zjarri, i proceduar per vepra te tjera te renda penale me emra te ndryshem, qe kishte kryer krimin e falsifikimit te formularit te dekriminalizimit, por qe Edi Rama e mbronte ne publik edhe pse ishte kriminel. Elvis Rroshi u denua me nje denim te “tmerrshem”, vetem 60 ore pune ne komunitet edhe pse u provua qe ka falsifikuar formularin shteterore dhe per kete denimi shkon deri me burg.

Elvis Rroshi, bashke me nje bande kriminelesh ne parlament, bashki e administraten e Edi Rames, u be simbol i nevojes per ndryshim Kushtetute qe te miratohej ligji i dekriminalizimit.

Sepse pa kete ndryshim Kushtetute, Edi Rama uleriste ne parlament se dekriminalizimi shkelte te drejtat kushtetuese te banditeve me te cilet beri paktin per te ardhur ne pushtet ne 2013.

Pashe Elvis Rroshin te dilte i qeshur e me koken lart nga gjykata.

Ne ate buzeqeshje, ai shprehte triumfin mbi drejtesine me ndihmen e tutorit te tij politik. Rama vrau me doren e gjykatesve te frikesuar nga vettingu nje nga armet e ligjit te dekriminalizimit: kur guxon dhe mashtron e falsifikon formularin e dekriminalizimit qe te marresh post publik edhe kur je i denuar, shkon ne BURG! Kjo eshte ftese e re per kriminelet. Na ndihmoni me vota te blera, ne jua shperblejme me poste, ju mashtroni ne formularin e dekriminalizimit se maksimumi dy muaj pune ne komunitet do te denoheni. ‎

Ne kete Drejtesine e Reformuar me mbikqyrje nga ORMN (Oficina e Riparimit te Mjeteve te Ndertimit‎), vettingu ka bere qe iken gjyqtari qe ka dhene denime me burg per kriminele, por ai qe ka “perdhunuar ne komunitet” denohet me “pune ne komunitet” pra lihet i lire.

‎Fati i banditit dhe gjyqtarit bashkohen, ndahen dhe percaktohen ne psiqiken qe nuk fal te Edi Rames‎. Une nuk e kam lexuar, por nuk eshte cudi qe gjyqtarin ta kete permendur me emer tek Kurbani.

Fati i mire i Elvis Rroshit ishte se ne 2011 ishte shok armesh ne luften per pushtet te Edi Rames, i cili e kishte zgjedhur me doren e tij qe te konkuronin te dy per kryetare bashkie.

Rroshi ishte kreu i hordhise qe u perdor per thyer bastionin demokrat te Kavajes e per ta mbajtur pushtetin ne 2015. Ndaj Elvis apo Ervin Rroshit dhe te ngjashmeve te tij qe kane kryer krime te renda i ka lindur ylli me Edi Ramen.

Fati i keq i gjyqtarit te larte ishte ‎se ne 2011 ishte anetar i Kolegjit Zgjedhor qe urdheroi te numeroheshin 763 votat e hedhura ne kutite e gabuara e ku doli se Rama kishte 335 vota te tijat ndersa Basha kishte‎ 428 vota. Rama nuk deshi qe te numeroheshin ato vota.

Eshte njesoj sikur ne momentin qe Edi Rama dilte ne avantazh me 10 vota, te nderpritej numerimi i kutise se fundit qe kishte 763 vota te panumeruara ende. Ja pse gjyqtari e ka te vulosur fatin e tij ne psiqiken e Rames, pavaresisht se ai gjyqtar ka denuar deputete te PD pse akuzonin Ramen per lidhje me krimin.

Nje pyetje kam: nese gjyqtari do ishte pare ne shoqerine e Elvis Rroshit, sic qendron Rama, a do te perbente kusht skualifikimi ne syte e ketyre nepunesve te vetingut?‎

‎Po çfarë Vetting thoni, ky është banditing!‎