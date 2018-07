Fotot e rrugës të ndërtuar nga Rilindja dhe inaguruar nga Rama, prishet pas dy muajsh

Rruga u inaugurua në qershor madje dhe me një video të postuar nga kryeministri Edi Rama, por as dy muaj s’kanë kaluar dhe aksi në fshatin Tregan të Elbasanit ka pësuar dëmtime.

Asfalti është çarë në mes të rrugës, e për ironi të videos së “bukur” të postuar nga Rama më 20 qershor, në të çarën është mbjellë misër.

“Përshëndetje JOQ! Doja t’ju tregoja se në çfarë gjendjeje është tani rruga në fshatin Tregan të Elbasanit, e cila as tre muaj nuk i ka që është përuruar. Kur rruga përfundoi Rama erdhi dhe i boni video me dron, të cilën e ka postuar edhe në faqen e tij”, denoncon një qytetar.