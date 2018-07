Endrra e hershme e këtij psikopati ta bëjë Tiranën, Tirama

Kreu i PD, Lulzim Basha në një dalje për mediat ka komentuar peticionin e fundit të 54 artistëve për prishjen e Teatrit Kombëtar. Basha tha se Rama është kryemashtrues, dhe qëllimi i tij i vetëm është përfitimi që do të marrë nga ndërtimi i kullave.

“Asnjë gjeneratë nuk mund të hiqet si pronare e trashëgimisë kulturore. Teatri i ri ishte loja: Kullat! Një aferë 200 milionë lekë!” Kështu e ka nisur sot, takimin e tij me gazetarët, kryetari i opozitës, Lulzim Basha lidhur me projektin e qeverisë “Rama” për shembjen e godinës së Teatrit Kombëtar!.

“Ndjeva neveri kur lexova peticionin e disa artistëve, tha Basha, se si Edi Rama ka arritur t’i manipulojë. Endrra e tij është që Tirana të quhet “Tirama”; kjo është ëndrra e këtij talibani, mashtruesi serial.”

Kreu i opozitës tha se arsyeja e konferencës për shtyp ishte afera e grabitjes së Teatrit Kombëtar, manovra e bërë së fundmi nga mafia në pushtet përfaqësuar nga Edi Rama dhe Erion Veliaj.

“Mashtrimi, tha ai, që iu është bërë artistëve për gjoja ndërtimin e Teatrit të ri është një mashtrim total sepse e gjithë afera ka të bëjë me ndërtimin e kullave. Nuk ka të bëjë me ndërtimin e një Teatri të ri. Nuk ka asnjë interes për një teatër të ri pa kulla.

Nuk po flas këtu për koncensionet, PPP-të, tenderat…

Natyrisht që i mirëkuptoj artistët që kërkojnë kushte më komode dhe një Teatër të ri dhe kjo është plotësisht e mundur të bëhet, të kenë një Teatër të ri.

Pra, ajo që quhet projekti i Teatrit të ri është në fakt projekti i ndërtimit të kullave. Po të ishte fjala për Teatër të ri, do të hapej një tender ndërkombëtar, për dizajnin, do të akordoheshin fonde, sepse në 5 vite Edi Rama ka shpenzuar vetëm për lukse, zyra, makina të reja, perde, udhëtime luksi, mjaftueshëm para sa për të ndërtuar 5 Teatro, 5 godina vetëm me shpenzimet e luksit të qeverisë.

Ne kemi një plan me dy pika qe e para: plan që financimi i artit e kulturës të jetë në nivelin e vendeve evropiane dhe dy subvencionimi të bëhet nga borde të zgjedhura në mënyrë demokratike e transparente, decentralizimi i menaxhimit të financave”, u shpreh Basha.

Basha ka hedhur një mesazh për presidentin Meta duke thënë se nëse ai e dekreton ligjin, do ishte njësoj si të kryente grusht shteti.

“Nëse ky ligj dekretohet në heshtje ose jo, nuk kemi të bëjmë me gjë tjetër përvecse pjesëmarrje në grusht shteti. E kam fjalën për cdo instancë që bëhet pjesë e kthimit të parlamentit në një Rajshtag të sitlit hitlerian e merr pushtete që nuk ia jep Kushtetuta. Nëse kjio vijë e kuqe shkelet ne jemi de fakto në gjendje lufte civile”, tha Basha.