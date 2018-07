Emrat e 125 artistëve që i kanë thënë Jo shembjes së Teatrit

Deri tani janë 125 artistë që i kanë thënë Jo shembjes së Tetarit dhe lista vazhdon të rritet. “Në vend të natën e mirës, po ju përcjell listën e përditësuar të artistëve që i kanë thënë JO shembjes së TK e TKE. I kërkoj ndjesë kujtdo që kam harruar t’i shënoj emrin. Kanë qenë ditë të ngjeshura dhe vëmendja ime ka qenë e shpërndarë.

Me këtë rast ju kujtoj se lista mbetet e hapur, deri në tërheqjen e ligjit nga Qeveria. Thashë “ligjit” dhe jo “projekt-ligjit” sepse kam bindjen se projekt-ligji do të miratohet sot dhe do të mbetet në fuqi edhe pas kthimit nga Presidenti. Ky kryeministër nuk do të ndalet derisa artistët dhe qytetarët të pushtojnë dy teatrot kombëtare dhe të krijojnë rreth tyre një perimetër sigurie ndaj ruspave”, shklruan reqgjisori Kastriot Çipi.

1. Roza Anagnosti

2. Gulielm Radoja

3. Edmond Budina

4. Bujar Asqeriu

5. Naun Shundi

6. Vasjan Lami

7. Mehdi Malka

8. Stefan Çapaliku

9. Sesilia Plasari

10. Kastriot Çipi

11. Alert Çeloaliaj

12. Robert Budina

13. Besmir Bitraku

14. Taulanda Jupi

15. Romir Zalla

16. Bashkim Zahaj

17. Bujar Llapaj

18. Ilir Mërtiri

19. Besnik Doshlani

20. Alban Zadeja

21. Bujar Alimani

22. Anila Bisha

23. Leonard Hamitaj

24. Suela Bako

25. Anderson Gurra

26. Leka Doko

27. Gert Izeti

28. Avni Abazi

29. Fatbardh Marku

30. Ermela Teli

31. Ermira Hysaj Çerkozi

32. Klodian Hoxha

33. Ramiz Gjini

34. Rita Gjeka

35. Marsel Rupi

36. Esela Pysqyli

37. Gëzim Rudi

38. Gentian Zenelaj

39. Simon Shkreli

40. Ledian Gjeçi

41. Adnan Kastrati

42. Françeska Hysi

43. Alessia Xhemalaj

44. Florian Çanga

45. Alfred Zeneli

46. Redjan Mulla

47. Donard Hasani

48. Adriana Tolka

49. Anxhela Çikopano

50. Aldjon Matarangasi

51. Arbër Jakllari

52. Artur Selmani

53. Driada Dervishi

54. Elma Dorezi

55. Enerjeta Jani Fuga

56. Ervin Bejleri

57. Esmeralda Metka

58. Jorida Meta

59. Gladiola Harizaj

60. Rozina Prendi

61. Koloreto Cukali

62. Melisa Kodhelaj

63. Lida Radoja

64. Saimir Zeneli

65. Ermela Ruri

66. Blerim Gjoci

67. Klodjana Keco

68. Herion Mustafaraj

69. Endri Çela

70. Rudi Erebara

71. Ferdinand Hysi

72. Rajmonda Shundi

73. Besnik Bisha

74. Andi Begolli

75. Bora Kulla Beltoja

76. Artur Lena

77. Sulejman Rushiti

78. Kushtrim Bekteshi

79. Ylli Trajce

80. Mehdi Malka

81. Spartak Papadhimitri

82. Tefta Bejko

83. Bruna Borova

84. Dritan Sejamini

85. Adrian Zagori

86. Xhevdet Doda

87. Edmond Budina

88. Julia Ilirjani

89. Najada Elmazi

90. Dritan Biba

91. Xhuliano Brisku

92. Alban Qela

93. Mendim Murtezi

94. Erjeta Cufaj

95. Naser Rafuna

96. Kastriot Shehi

97. Sokol Angjeli

98. Xhemil Tagani

99. Florind Belliu

100. Marsela Lena

101. Sokol Cahani

102. Arben Shaka

103. Dajana Nenaj

104. Oriana Cama

105. Donald Shehu

106. Florian Kokona

107. Shpetim Emanuel Dajci

108. Xhovalin Gjoka

109. Mexhit Prenci

110. Ersila Rezhda

111. Muzafer Shkira

112. Neritan Licaj

113. Ismet Drishti

114. Agim Xhafka

115. Eldon Luarasi

116. Natasha Lako

117. Ermonela Alikaj

118. Ermira Gjata

119. Primo Shllaku

120. Eneida Topi

121. Laura Nezha

122. Zehrudin Dokle

123. Julian Deda

124. Mexhit Prenci

125. Gramos Gashi