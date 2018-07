Dëshmi tronditëse: Fatmir Xhafa i ka çarë stomakun nga torturat një të riu nga Derveni i Krujës

Dalin të tjera dëshmi tronditëse për torturat çnjerëzore të ushtruara nga Fatmir Xhafaj kur ishte hetues në Krujë në kohën e diktaturës. Dëshmia e njërit prej personave të dhunuar dhe torturuar nga Xhafa, është bërë publike nga ish-kryeministri Sali Berisha. Denoncimi është bërë pas një mesazhi të marrë nga një qytetar shqiptar që jeton në Londër.

Postimi i Berishës në Facebook

Xhelati i diktaturës hoxhiste Fatmir Xhafa u çante stomakun në hetuesi viktimave të tij!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje z.doktor profesor z.Sali Berisha, jam shqiptar me pasport belge pervec se shqiptar dhe normale eshte vendelindja e prinderve te mi. Vendelindja ime eshte atedheu im Shqiperia, por me dhimset deri ne shpirt vendi im dhe pse jam larguar nga ai vend.

Te lutem si mund te ta argumentosh nje ca vrases dhe Rama i mban prap ne pushtet. Ndodhem ne Londer dhe kur isha ne Belgjike pija kafe ne nje lokal ne kafe flamuri ne skarbeg ku mblidheshin shqiptaret. Dhe ne ate kafe vinte si gjithmone nje 68 vjecar nje Xhemal Avdillari. Ai kishte punuar me sigurimin e enverit dhe kishte shume e shume foto te jetes se tij me vete ku 7 prej tyre i kishte me Fatmir Xhafen kur kane punuar ne hetuesine e Krujes dhe m’u betonte ne koken e femijeve qe Fatmiri qe te merrte pozite te larte i torturonte te pafajshem njerzit duke i bere te pranonin krimin te pa bere. Biles nje rast ai nga torturat e medha i ka çare stomakun nje te riu nga Derveni i Krujes dhe e derguan ne spital dhe nuk di gje mbi fatin e tij…”