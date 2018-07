Deputetja e PD denoncon skandalin: Kryeministri mashtroi për ilaçet e pacientëve që janë në luftë për jetën

Deputetja e PD, Orjola Pampuri ka denoncuar sot mungesën e herceptinës në spitalin onkologjik, një ndër kimiopreparatet më të rëndësishme për pacientët që vuajnë nga kanceri, sidomos për zonjat me kancer gjiri.

Pampuri akuzoi Kryeministrin Rama për mashtrim dhe evidentoi faktin që kimiopreparatet mungojnë ose vijnë në sasi shumë të vogla duke rrezikuar kështu seriozisht jetën e pacientëve.

Deklarata e plotë e deputetes Pampuri

Mungesa e herceptinës, një ndër kimiopreparatet më të rëndësishme që përdoret nga zonjat që vuajnë me kancer të gjirit.

Kryeministri Rama mashtroi pak muaj më parë kur tha se, ky medikament nuk do të mungojë.

Në të vërtetë kimiopreparati mungon ose furnizohet në sasi shumë të vogla dhe të pamjaftueshme për nevojat e pacientëve. Kjo gjë shkakton përkeqësim të gjëndjes së pacientëve që janë të operuar apo kanë nevojën e kimiopreparatit dhe gjithashtu nxit një kaos mes mjekëve dhe pacienteve, pasi u duhet të bëjnë edhe përzgjedhje selektive mes pacientëve që u duhet në mënyrë emergjente kimiopreparati.

Ky preparat është shumë i rëndësishëm, seancat e tij janë nga 6 muaj deri në 1 vit të kimioterapisë dhe vetëm pacientët me fat mund të marrin ndonjë kurë ndërkohë që të tjerëve u duhet me muaj të tërë dhe gjithë kjo pritje ndikon drejpërsëdrejti në shëndetin e tyre.

Ky është mashtrimi i rradhës që për fat të keq Kryeministri zgjodhi ta bëjë me këta pacientë që janë në luftë për jetën.

Shqipëria është një nga vendet me incidencën më të lartë me të sëmurë që vuajnë nga kanceret e ndryshme.

Këtu po flasim për herceptinën por dhe për kimiopreparate të tjera. Nëse vijnë 30-40 flakonë, nevoja për to llogaritet nga 300-400 pacientë, mendojeni vetë sa nevojë ka për këto kimiopreparate.

Është mashtrim i Kryeministrit i cili në vend që të vendosë prioritete, në të vërtetë vendos për interesat e tij dhe në vend që të mendojë për shëndetin e qytetarëve mendon për Check up-in. I alokon klientes së tij miliona euronë vend që këto miliona ti përdorë për blerjen e kimiopreparateve për të të cilat pacientët e sëmurë me kancer kanë aq shumë nevojë.