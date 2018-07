Denoncimi i Berishës: Policët e Lal Plehut nuk kursejnë as lulet (Video)

Bashkia e Tiranës e drejtuar nga Erion Veliaj pas bllokimit të misrave të pjekur, ka nisur fushatën për të bllokuar edhe lulet që shiten në kryeqytet.

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka bërë publike një video ku duken policët e bashkisë duke bllokuar një karrocë ku shiteshin lule.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri në Facebook

As lulet nuk kursejne narkopolicet e Lal Plehut!

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Dr. Berisha!

Ja se si krenohet Lal Plehu me buxhet 100 milion euro ne bashkine e Tiranes. Ky buxhet mbushet me lotet dhe sakrificat e te pamundurve, me mundin dhe djersen a te ndershmeve, nderkohe qe pushteti dhe oligarkia majmen mbi trishtimin e nje plake qe me shitjen si ambulante justifikon vec kafshaten.

Me respekt”.

As lulet nuk kursejne narkopolicet e Lal Plehut!Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb“Pershendetje Dr. Berisha!Ja se si krenohet Lal Plehu me buxhet 100 milion euro ne bashkine e Tiranes. Ky buxhet mbushet me lotet dhe sakrificat e te pamundurve, me mundin dhe djersen a te ndershmeve, nderkohe qe pushteti dhe oligarkia majmen mbi trishtimin e nje plake qe me shitjen si ambulante justifikon vec kafshaten. Me respekt” Gepostet von Sali Berisha am Donnerstag, 12. Juli 2018