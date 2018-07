Denoncimi: Ata që kanë bërë burg futen në punë kurse ai që nuk ka mik, largohet nga detyra

Një qytetar ka denoncuar sot një tjetër rast skandaloz që ndodh në administratën shqiptare. Qytetari është pushuar nga puna vetme se para disa vitesh ka marrë një gjobë administrative, e cila është falur disa herë. Më tej qytetari thekson se, në Drejtorinë e Burgjeve vijojnë të punësohen njerëz me një të shkuar kriminale.

Mesazhi është bërë publik nga ish-kryeministri Sali Berisha.

Postimi i Berishës në Facebook:

Këtij i thonë veting!?

Ata që kanë bërë burg vazhdojnë në punë kurse ai që nuk ka mik, largohet nga detyra për një gjobë administrative!

Horra si këta nuk ka parë toka!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje o madhi #SALI BERISHA#. dua te beji me dije un jam F H punonjes i e v p fkruje. me kan larguar nga puna me dt 30 qeshor per nje gjob atministrative qe kisha pasur 1994 ne pyjore 20- deri 30 centim dru nga qe eshe falur disa here amisti, pa bere as nje dit burg. Dhe me kan flakur ne mes te rruges kam 5 femije nuk e di cfar te bej jam i stresuar shum.kur disa pononjes drejitus te drejtoria e burgjve pergjthshme kane bere dhe burg po ato po e drejton vendin por eshte nje fijale e urt popullore qe peshku i madh e ha peshkun e vogel.repekte nga F H”.