Deklarata e fortë e Bashës: Arta Marku fsheh përgjimet e Prokurorisë që lidhin Gjiknurin dhe Dakon me bandat e krimit

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka akuzuar kryeprokuroren e përkohshme, Arta Marku dhe atë të krimeve të Rënda, Donika Prela se po fshehin përgjime ku Damian Gjiknuri dhe Vangjush Dako bëjnë pazare me banda kriminale. Në një postim në Facebook, Basha shkruan se, po fsghihen provat e prokurorisë që lidhin Vangjush Dakon dhe Damian Gjiknurin me bandat e krimit të organizuar në pazare korruptive “tendera dhe para në shkëmbim të votave” nga Dibra në Durrës dhe në Vlorë.

Postimi i Bashës në Facebook

Donika Prela dhe Arta Marku fshehin pergjimet dhe provat e prokurorise qe lidhin Vangjush Dakon dhe Damian Gjiknurin me bandat e krimit te organizuar ne pazare korruptive “tendera dhe para ne shkembim te votave” nga Dibra ne Durres dhe ne Vlore.

Dy vjet pas miratimit te Reformes ne Drejtesi duhet te kishim nje prokurori qe ndeshkon dhe nuk mbron politikanet e lidhur me krimin. Vangjush Dako duhej te ishte ne burg, bashke me Sajmir Tahirin, Elvis Roshin, Mark Frrokun, Qazim Sejdinin, Damian Gjiknurin me shoke.

Por ne vend te reformes, Edi Rama dhe Fatmir Xhafa e kapen drejtesine me ndihmen dhe heshtjen e disa bashkfajtoreve qe sot bejne shurdhmemecin. Drejtesia e kapur eshte sot garancia e vetme qe mban larg burgut banden ne pushtet. Kush nuk e kupton eshte idiot. Kush ben sikur nuk e kupton eshte bashkefajtor.

Qeveria e lidhur me krimin. Drejtesia e kapur nga qeveria. Ekonomia e kapur nga oligarket qe pastrojne parate e krimit dhe te korrupsionit qeveritar. Keto jane sfidat jetike, pa zgjidhjen e tyre Shqiperia shkon drejt katastrofes totale.