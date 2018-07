Belgjika çon Brazilin në shtëpi

Belgjika ka eliminuar Brazilin, pas fitores 2-1 dhe shkon në gjysmëfinalet e Kupës së Botës 2018, ku do të ndeshet me Francën.

Kjo është hera e dytë në historinë e Belgjikës që ky komb futet mes katër më të mirave të planetit, duke imituar vitin 1986, kur u mposht nga Argjentina në gjysmëfinale.

Në këto kushte, të gjitha ekipet që kanë mbetur në garë për të fituar Kupën e Botës janë nga Europa. Belgjika nuk ka humbur asnjë nga 24 ndeshjet që kur Roberto Martinez mori drejtimin e ekipit, pas çerekfinales së Euro 2016, humbur ndaj Uellsit.

Sfida në Kazan nisi në dishezë për belgët dhe në malore për Brazilin, pasi në minutën e 13-të, Fernandinho devijoi topin në portën e tij, gjatë një goditje nga këndi. Ai u bë braziliani i dytë që shënon autogol, pas Marcelo në vitin 2014.

Kur u mbush gjysmë ore lojë, Kevin De Bruyne shënoi golin e dytë për belgët me një goditje të shkëlqyer nga jashtë zone. Ai u bë futbollisti i 100-të që shënon në këtë Botëror, i nënti për Belgjikën.

15 minuta para fundit, Renato Augusto, i sapofutur në fushën e lojës, realizoi për Brazilin, me një goditje të saktë me kokë, pas pasimit të marrë nga Coutinho. Më pas, Augusto humbi mundësinë ideale për të realizuar barazimin.

Në sekondat e fundit belgët iu falën edhe një pritje të jashtëzakonshme të Thibaut Courtois, gjatë tentativës së Neymar.

Pas Gjermanisë, Argjentinës dhe Spanjës, pesë herë kampionët e Botës bëhen skuadra tjetër pretendente që do ta shohë pjesën e mbetur të Kupës së Botës 2018 nga televizioni.

Fakte

– Për herë të pestë në historinë e Kupës së Botës, të katër ekipet gjysmëfinaliste janë nga Europa. Kjo ka ndodhur në 1934, 1966, 1982 dhe 2006.

– Në 130 ndeshjet e Botërorit që një ekip ka qenë në avantazh të dy golave në pjesën e parë, duke e pa humbur ndeshjen, kjo ndodhi edhe në rastin e Belgjikë-Brazil.

– Nëntë futbollistë të ndryshëm kanë shënuar për Belgjikën në Kupën e Botës 2018. Një lojtar larg rekordit të Italisë në vitin 2006 dhe Francës në vitin 1982, që patën dhjetë shënues të ndryshëm në Botëror.

– Renato Augusto është futbollisti numër 101 që shënon emrin mes golashënuesve në Kupën e Botës.

– Brazili e preku 52 herë topin në zonën e Belgjikës, më shumë se në çdo ndeshje tjetër që nga viti 1966.

– Brazili është eliminuar nga katër ekipe europiane në katër edicionet e fundit.

– Belgjika nuk ka humbur asnjë nga 24 ndeshjet me Roberto Martinez si trajner dhe është i vetmi ekip që i ka fituar të gjitha ndeshjet në “Rusi 2018”.

– Belgjika ka barazuar rezultatin më të mirë në historinë e saj, gjysmëfinalet e arritura në vitin 1986.