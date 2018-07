Basha paralajmëron Ramën: Tërhiqu nga ligji për Teatrin, nesër të gjithë para Parlamentit kundër planit të grabitjes

Kryteari i PD, Lulzim Basha ka marrë pjesë sot në protestën e artistëve kundër shembjes së godinës së Teatrit Kombëtar. Gjatë fjalës së tij, Basha paralajmëroi kryeministri Edi Rama që të tërhiqet nga miratimi i projektligjit për Teatrin nesër në Kuvend, pasi opozita nuk do e lejojë dhe do bëjë gjithçka për mbrojtjen e Teatrit. Basha ftoi qytetarët të protestojnë nesër para Kuvendit.

“Projekti i grabitjes së Teatrit Kombëtar është projekt i narko-mafias. Ka 20 vite që kërkon të marrë këtë truall dhe nuk ja ka dalë edhe për shkak të qëndresës së disa socialistëve që sot i shoh kokulur, si Pandeli Majko.

Sot ai i ka të gjitha pushtetet dhe është kreu i mafiozëve. I duhet ky truall për të pastruar paratë e drogës.

Ligji i propozuar është ligji i narkoshtetit, është ligji, Fusha-droga-Rama.

Ne do të bëjmë gjithçka që të ndalojmë miratimin e ligjit. Por ju e dini, që ata i kanë votat. Ne do të bëjmë presion që Presidenti të mos e miratojë.

Nëse ata e sjellin sërish këtë ligj sërish në parlament, ne do të ju ftojmë në një tjetër betejë.

Është asgjësuar Gjykata Kushtetuese prandaj shpejtojnë për vjedhjen. Rama me veglat e tij kanë ngut. Nëse nesër ka një Gjykatë Kushtuese ky ligj përfundon në kosh. Parimi numër një është se ligjit duhet të jetë i përgjithshëm dhe jo për një person. Paralajmërimi im është që Rama të tërhiqet nga miratimi i ligjeve anti-kushteuse. Ne do bëjmë gjithçka që ligji të mos kalojë nesër në Kuvend. Ne do i bëjmë presion presidentit të mos dekretojë ligjin për shembjen e Teatrit. I bëj thirrje dhe trupit diplomatik që të mos mbyllë sytë të për këtë gjë. Ne do të bëjmë çdo gjë dhe me trupat tanë që ky ligj të mos kalojë. Ne brenda në sallës do bëjmë punën tonë, ndërsa ju jashtë do bëni punën tuaj për të ndaluar planin e grabitjes”, tha Basha.

