Basha: Jo drejtësisë me modelin e Byrosë politike me punistë e sigurimsa

Kreu i PD, Lulzim Basha ka refuzuar kërkesën e mazhorancës për votimin e ligjit për Shkollën e Magjistraturës. Sipas Bashës, kjo kërkesë është një propozim qesharak, me të cilin kërkohet që ne të shkruajmë me duart tona shkeljen e Kushtetutës prej tyre.

Gjatë një konference për shtyp, Basha u shpreh se, zgjidhja më e mirë është kthimi te organet kushtetuese të drejtësisë, sipas tij të kapur prej Ramës për të shpëtuar të afërmit dhe veten e tyre nga burgu.

“Ata na ftojnë ne, që atë që bëjnë me duart e tyre, shkeljen e Kushtetutës, ta bëjnë me duart tona. Ata kanë një propozim me shtatë pika për kapërcimin e krizës së reformës në drejtësi. Por nuk e pranojnë sepse duan të shpëtojnë të afërmit dhe veten e tyre nga burgu me kapjen e drejtësisë.

Në vend t’i përgjigjeshin ftesës sonë, vijnë me një propozim qesharak, sipas të cilit, mënyrën për të shkelur kushtetutën, mos ta shkruajnë ata, por ne. Propozimi ynë është kthimi te institucionet e drejtësisë”, u shpreh Basha.