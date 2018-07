Artistët sërish në protestë, regjisori: Vendi është në dikaturë, njerëzit do të reagojnë kundër kësaj qeverie

Projektligji për shembjen e Teatrit Kombëtar dhe ndërtimin e kullave u miratua mbrëmjen e djeshme me 75 votat e socialistëve në Kuvend, ndërsa artistët të mbështetur edhe nga qytetarët e Tiranës kanë nisur sërish sot protestën, duke mos lejuar prishjen e tij.

Regjisori i njohur, Robert Budina e përshëndeti veprimin e ministrit Pandeli Majko, duke thënë se tashmë ndihet më i qetë, pasi e di që është në një dikaturë. Por, sipas tij, njerëzit tashmë do të reagojnë kundër kësaj qeverie.

Në numrin e madh të të pranishmëve në shesh, ishte edhe juristi Çlirim Gjata, i cili kërkoi mbështjete për aartistët, por jo vetëm, pasi Teatri është i të gjithëve. Ai tha se gjëma ndodhi në letër, duke kërkuar të mos ekzekutohet.

Në fjalën e tij Gjata përshëndeti veprimin e Minsitrit të Shtetit dhe të Diasporës, Pandeli Majko, i cili nuk ishte pjesë e mazhorancës, duke mos votuar projektigjin.

Gjata tha se veprimi i tij foli shumë dhe është për t’u duartrokitur. “Veprimi i Pandeli Majkos duhet përshëndetur. Majko është student i dhjetorit, ka qenë 2 herë kryeministër, dhe nuk u rrëzua asnjehër. Majko e pa shëmtin e kryeministrit dhe veproi me burrëri. Ai nuk u bë bashkëfajtor me krimin”, tha juristi.