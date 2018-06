Zyrtare, Holanda i thotë “Jo” Ramës për hapjen e Negociatave

Mediat hollandeze raportojnë se Hollanda nuk do të lejojë hapjen e Negociatave për anëtarësim me Shqipërinë për shkak të krimit, drogës dhe korrupsionit. Qëndrimi zyrtar i Holandës pritet të bëhet publik gjatë ditëve të ardhshme, por gazeta më e madhe holandeze “De Telegraaf” ka bër publik qëndrimin që i referohet autoriteteve holandeze. Vendimi për hapjen e negociatave duhet të kalojë përmes Parlmentit të Holandës dhe shumica e partive dhe deputetëve kanë bërë të qartë se nuk do të lejojnë këtë hapje negociatash.

Holanda duket se do të jetë vendi që do të bllokojë hapjen e bisedimeve të anëtarësimit të Shqipërisë me BE-në.

Vendi pritet të vendosë veton për mos’hapjen e bisedimeve.

Janë të paktën 6 parti politike të cilat mendojnë se është herët që Shqipërisë ti hapen bisedimet.

Për ta, Shqipëria ka shumë probleme, si droga, korrupsioni, mungesa e zbatimit të ligjit, krimi i organizuar.

Vendimi është marrë në Komisionin e Çështjeve Europiane në Parlamentin Holandez