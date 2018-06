Zbulohet skandali, Rama mori 9.6 milionë euro ryshfet për dhurimin e naftës Kompanisë Gumvor

“Rama merr ryshfet 9.6 milionë euro nëpërmjet bankës së familjes, ABI Bank! I dorëzon naftën shqiptare Kompanisë Gumvor”! Denoncimi është bërë nag ish-Kryeministri Berisha përmes një shënimi Facebook.

“Pershendetje Doktor! Nje person i mireinformuar më shkruan: Shefi ekzekut i Gumvor, Torbjon Tornqvist ka arrit me carter sekret ne Rinas dhe ka mbyll nje takin sekret me Ramen po kombinohet nje kalim total i naftes shqipetare ne lindje duke bashkpunuar kinezet e Bankers me Ruset e Gumvor. paraprakisht 9. 6 miljon € jane levruar si bakshish neper mes Bankes se familjes se tij ABI Bank nga conto e Toskenergji tek IRTC e Besos. Tani do behet pazari qe Gumvor nepermes kompanis Guask Baylis te prodhoje pa cilesi dhe te shmang taxat. Depozitimi i prodhimit do bahet ne depon e nje deputeti. Të uroj jete të gjate! Ja dhe te dhenat e levizjes se carterit te Torbjon.

Date Departure Arrival Aircraft Duration

Friday

01-Jun-2018

04:25PM CEST

Rinas Mother Teresa – TIA

06:18PM CEST

Geneva Cointrin Int’l – GVA

–

1h 53m

Friday

01-Jun-2018

09:44AM CEST

Geneva Cointrin Int’l – GVA

11:30AM CEST (?)

Rinas Mother Teresa – TIA

–

1h 46m

Operator Tag Aviation “Tag Aviation”.Tag Aviation 288

FPG288

LANDED 1 HOUR 14 MINUTES AGO

Një ditë më parë, media italiane “Pianeta Italia”, në një artikull raportonte se rafineria e Ballshit i është dhënë kompanisë Gunvor. Kompani që është shpallur e falimentuar në Prill të 2016-ës nga një gjykatë amerikane dhe pronari i saj është certifikuar si mashtrues nga drejtësia amerikane. Për më tepër, në këtë kompani, sipas medias italiane, ka aksione të fshehta edhe Presidenti rus Vladimir Putin.