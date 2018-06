Veliaj dhe deputetët e Ramës ikin si minj dhe fshihen në zyrën e Ulsi Manjës

Klyshi i Ramës, Veliaj u detyrua të ikë si mi dhe të fshihet në zyrën e Ulsi Manjës pas përplasjes me deputetët e opozitës, të cilët e detyruan të largohet nga mbledhja e Komisionit të Medias. Bashkë me Veliajn është larguar edhe ministrja e Kulturës, e cila duhet ti përgjigjej Komisionit në lidhje me ligjin për Teatrin. KJo ëhstë konsideruar absurde nga Vokshi, e cila e ka konsideruar bojkotimin e Komisionit nga deputetët e mazhorancës si fundin e parlamentarizmin dhe të vetë kësja mazhorance.

Një debat i fortë ndodhi në Komisionin e Medias ndëmjet kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe kryetares së Komisionit të Medias Albana Vokshi në lidhje me Teatrin Kombëtar.

Në seancë është paraqitur kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, edhe pse sipas kryetares së Komisionit Albana Vokshi, dëgjesa me të ishte parashikuar për nesër.

Veliaj ka marrë fjalën dhe ka ofenduar direkt Vokshin, duke i thënë se nëse do të ndjekë pasionin si aktore të shkojë dhe të bëjë audicionet.

Por Vokshi ka kërkuar nxjerrjen jashtë të Veliajt duke i thënë se duhet të bënte kujdes me fjalorin si dhe nuk mund të lejojë që ai ti bëjë reklamë Bashkisë Tiranë. Sipas saj ai duhet të largohet pasi është i paftuar.

Vokshi: Fike mikrofonin, nxirreni jashtë, pa ikur nuk nis seamca…

Veliaj: Jo mo përjashta harroje ti…