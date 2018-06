Trupi bën një gjë të pabesueshme kur fusim gishtin në kërthizë

Me siguri nga kureshtja ndonjëherë ia keni vënë vetes apo dikujt tjetër gishtin në kërthizë.

Prekja e këtillë është shumë e çuditshme dhe ndikon stimulativisht në traktin urinar.

Kështu mund jo vetëm të stimuloni dhe të nxisni indin e kërthizës por edhe indin e abdomenit i cili gjendet përreth tij.

Me rastin e stimulimit të këtillë dërgoni porosi deri te palca e kurrizit, e cila i dërgon sinjale traktit tuaj urinar, transmeton Telegrafi.

Nëse do të kishim shtypur indin përreth kërthizës nuk do të kishim pasur të njëjtin efekt, sepse indi brena vetë kërthizës është i pandjeshëm.

Për këtë arsye kur prekim indin e kërthizës, stimulojmë indin në stomak i cili dërgon sinjale deri te palca kurrizit, ndërkaq ajo dërgon më tutje deri në tru informatën që kemi nevojë të urinojmë.