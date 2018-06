Tjetër skandal/ Rama i jep koncesionin e naftës 50 milionë euro mikut të Olsit

Koncesioni 20 vjeçar për kontrollin e pompave në stacionet e karburanteve është një biznes që pritet të gjenerojë 50-60 milionë euro të ardhura për kompaninë private.

Aktualisht kontrollin e pompave të karburanteve e kryen Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, e cila arkëton nga ky shërbim 2 deri në 3 milionë euro në vit. Por në mbledhjen e fundit Këshilli i Ministrave ka vendosur që kontrolli i pompave të naftës dhe gazit në stacionet e karburanteve t’i kalojë një kompanie private.

Ende nuk dihet se cilat do të jenë tarifat e reja që do të paguajnë kompanitë e karburanteve për konçesionarin. Aktualisht kontrolli i pompave është i detyrueshëm të kryhet dy herë në vit dhe tarifa që paguhet është mbi 100 euro për çdo pompë. Me gjasa, kompania private do të aplikojë tarifa më të larta, të cilat do të rëndojnë edhe më shumë në kurrizin e qytetarëve tek çmimi final i naftës.

Kompania favorite

Koncesioni i koalidimit të pompave në stacionet e karburanteve është miratuar në mënyrë të beftë, pasi qeveria nuk kishte deklaruar asnjëherë më parë se kishte ndër mend ta kalonte këtë shërbim tek private. Por veç miratimit të koncesionit, në vendim Këshilli i Ministrave ka dhënë edhe një bonus sa 10 për qind të pikëve për kompaninë Noa Control, e cila është dhe propozuesja e koncesionit.

Por kush është kompania Noa Control?

Sipas dokumenteve të dorëzuar në Qendrën e Biznesit, Noa Control është një kompani e krijuar në prill të vitit 2015 me pronar të vetëm Gentian Sulën, që aktualisht është drejtori Ekzekutiv i kompanisë Intersig.

Sula njihet gjerësisht si një nga biznesmenët më të afërt me Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit Edi Rama. Kjo nuk është hera e parë që ai tenton të marr një koncesion nga qeveria shqiptare. Dy vjet më parë, përmes një kompanie tjetër të quajtur Porta Saber, Sula tentoi të merrte koncesionin e targave elektronike, por më pas kompania u tërhoq pas kundërshtimeve të forta në publik.

Në tenderin për konçesionin e kontrollit teknik të pompave, kompania Noa Control hyn si favoritja absolute për shkak se zotëron sakaq 10 për qind të pikëve. Koncesioni i beftë për kontrollin e pompave të karburanteve vjen vetëm pak muaj pasi, Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka kërkuar qeverisë shqiptare të ndalojë menjëherë koncesionet e pakërkuara.

Sipas FMN këto kontrata, përveçse kanë vënë në rrezik qëndrueshmërinë financiare të vendit janë shndërruar në instrumente abuziv, që lënë hapsira të mëdha për korrupsion në kurriz të qytetarëve.