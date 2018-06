“Të q**sha robt”, ja si kryeministri skizofren shan qytetarin pse i dërgoi mesazh (Video)

Një rast i pazakontë ka ndodhur me një qytetar, i cili i ka dërguar mesazh në numrin e tij kryeministrit skizofren, i cili e shan me një fjalor prej rrugaçi.

I gjendur i papërgatitur qytetari nuk e priste telefonatën e Ramës si përgjigje, ndërsa ka marrë prej tij sharje dhe ofendime të shumta, të cilat i ka dërguar në redaksinë e JOQ.al.

Ai ka dërguar edhe mesazhin ku i shkruan Ramës se duhet ta bëjnë këtë vend dhe të mos vjedhin më. Ndërsa pas pak minutash ka marrë telefonatën nga një numër anonim ku u përgjigj zëri i Ramës.

Mirëpo në audion e regjistruar kryeministri i përgjigjet:

Çfarë vodha unë mor të q**sha robt. Mor rrugaç, mor mascara.

Qytetari shkruan në mesazhin e tij për JOQ.al:

Përshendetje, i dergova sot kete sms kryeministrit. Dëgjoni vidion se si më shan me fjalor rruge. Më mori telefon se i dhembi fjala vjedhje.

Rregjistrimin e bëra nga një telefon tjetër me shpejtësi se nuk e prisja të më merte në telefon”.

Kryeministri skizofren në takimet që organizon me qytetarët, bën ironi dhe tall ata që i kërkojnë punë dhe zgjidhjen e halleve pasi zyrtarët e tij nuk u hapin dyert.

Ky eshte fjalori lakuriq i mender kryeministrit te semure psiqik, Edvin Kristaq Rama! sb Gepostet von Sali Berisha am Samstag, 23. Juni 2018