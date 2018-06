Skandal/ndalohet aktivisti Zalla se po filmonte goditjen me vezë të Veliajt, nuk lejohet avokati

Aktivisti i shoqërisë civile, Darvin Zalla po mbahet i ndaluar në qelitë e komisariatit numër 1 në Tiranë vetëm se ai ka filmuar skenën kur Erion Veliaj është goditur me vezë. Skandali është edhe më i rëndë pasi nuk lejohet as të takohet me avokatin e tij Goxhaj. Policia nuk e lejon avokatin të marrë kontakt me klienetin e vet për të cilin dyshohet se është dhunuar. Zalla mbahet i ndaluar në kundërshtim me të gjitha ligjet e vendit. Në asnjë vend nuk mund të ndalohet një aktivist i shoqërisë civile pse po filmon një protestë, por nuk mund të arrestohen as ata që godasin me vezë një zytar. Pranë ambjenteve të komisariatit ndodhen edhe deputeti i PD, Balliu si dhe Kryetari i FRPD, Këlliçi.