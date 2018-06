Si u zhduk urdhri i ekstradimit për vëllanë trafikant të Fatmir Xhafajt, dyshime nga Italia për ambasadorin

Ministri i Brendshëm i Shqipërisë, me një vëlla të dënuar në Itali për shtatë vjet për trafikimin e drogës, nuk e kryen detyrën e ekzekutivit.

– Ai, ‘i paregjistruari’ shkon për shëtitje, sepse nuk ka kërkesë për ekstradim.

– Skandali me ndërhyrjen e ambasadorit italian që shërben si lëndë djegëse në zjarr

Një histori tërësisht shqiptare, e një familjeje ‘Klan’ dhe politika

Pra, historia e çuditshme e narko-vëllait të ministrit të Brendshëm shqiptar.

Agron Xhafaj është trafikant droge i arrestuar në Itali në vitin 2002 me ndihmën e anti-drogës amerikane, u dënua në fund të gjitha proceseve të detyrueshme me shtatë vjet burg gjykim përfundimtar, por ai nuk e kreu këtë dënim sepse ai u arratis i qetë për në shtëpinë e tij në Shqipëri.

Në krye të Ministrisë së brendshme delikate në Tiranë qëndron Fatmir Xhafaj, një nga vëllezërit e familjes më të rëndësishme dhe të famshme të Vlorës, “Vallona” e quajtur në italisht.

“Ministri i hutuar apo çfarë?”

Pak më shumë për Shqipërinë e lidhjeve familjare që sundojnë gjithçka.

Gjithashtu për shkak se ministri i tanishëm është emëruar për të zëvendësuar paraardhësin e tij Saimir Tahiri, i cili u detyrua të japë dorëheqjen për marrëdhënie “shumë i ngushtë” me kanabis, për shkak të përfshirjes me kushëririn e tij i dënuar në Itali. Tani rezulton se ish-ministri do të hetohet nga prokurori i Catanias.

Histori e keqe edhe italiane në të njëjtën kohë

Si ishte e mundur që Shqipëria përshkohet nga batalionet e misioneve italiane, politike, diplomatike, ushtarake, gjyqësore, shërbimeve të inteligjencës dhe askush nuk e kuptoi se narkotrafikanti Xhafaj ishte në krah të ministrit Xhafai? Kryeministri Edi Rama, kryetari i mirë kreativ i Tiranës, nuk dinte asgjë për këtë? Dhe Interpoli dhe kërkesa për ekstradim?

Nga shtypi shqiptar ne mësojmë atë që ambasadori Alberto Cutillo i shpjegoi klanit televiziv të Tiranës. Sipas diplomatit, do të ishte normale që ekstradimi të mos kërkohej për vrasjen e vëllait të ministrit të brendshëm, narkotrafikant. Nuk është një favor politik i paligjshëm, ashtu siç dyshojnë të gjithë ligjërisht, por pohimi që Italia kurrë nuk ka kërkuar një dënim të lehtë. Ajo që nuk ka ndodhur me shumë të dënuar të tjerë shqiptarë me lidhje të tilla më pak të rëndësishme, nxituan në burgjet italiane. Pasuria për fatin e Xhafës sonë, nuk do të ishte kërkuar as në Itali. Fajtori i egër.

“Diplomaci prej Kodi Penal”

Titull i fortë ai i exit.al “Shpjegon Shqipëria” i gazetarit Carloalberto Rossi, italian nga Tirana. Roli i supozuar i mbulimit për qeverinë socialiste të Edi Ramës, aktualisht në detyrë, nga diplomacia italiane nuk konsiderohet shumë diplomatik ose të paktën jo ekuadruese. Jo vetëm historia e një vëllai narkotrafikant të një ministri shqiptar, i cili është liruar, dëbuar, dënuar dhe kurrë nuk kërkohet nga policia italiane.

Carloalberto Rossi sjell denoncime të ‘historive’ të tjera italo-shqiptare, duke filluar nga ato mjete të përgjimit gjysmë klandestine, mbërritën nga Italia për ‘edukim’ dhe shërbyen për kushedi se çfarë.

“Arrestimi i çuditshëm i Dritan Zaganit, i akuzuar për dhënien e informacionit për një koleg të Guardia di Finanza, kontratat misterioze të koncesioneve italo-shqiptare në sektorin e mbeturinave, apo anomalitë dhe mangësitë e shumta të shumë kriminelëve shqiptarë të njohur nga listat e Interpolit të kërkuar. Të Të gjitha këto janë pyetje që po presin një përgjigje.

Ambasadori gënjen

Ambasadori italian gënjen për të mbrojtur Agron Xhafajn? Dyshimi i rëndë edhe pse i thënë në shqip.

Ndoshta edhe një dozë e mirë armiqësie politike nga ana e diplomatit dhe qeverisë së Ramës, në rrezik të krizave të brendshme dhe zgjedhjeve të parakohshme, por problemet e ngritura janë reale.

Tani, përsëri me anë të intervistës, publiku shqiptar (dhe kështu bëjmë edhe ne, por vetëm nëpërmjet Remocontro, me sa na rezulton), ne mësojmë se “i pakërkuari’ Xhafaj, i është dorëzuar në mënyrë vullnetare policisë kufitare Fiumicino dhe është transferuar në burgun e Civitaveçhia, afër Romës, ku ai do të vuajë dënimin e tij ».

‘Vullnetarisht’ i shtyrë nga gjysma e qeverisë shqiptare, e cila rrezikonte prej skandalit, por për atë lëshime të tjera në horizont: “Pak a shumë dënimi ishte katër vjet e dy muaj (?). Pasi shërbeu një muaj, në kohën e arrestimit të tij, atij i mbeten edhe katër vjet e 28 ditë. Në këto raste, nëse aplikohet një i burgosur, ai mund të lirohet shumë përpara kësaj date. Nuk e di se si do të zhvillohet çështja, por ka shumë të ngjarë që periudha që duhet të kalohet në burg do të jetë shumë më e shkurtër”, tha ambasadori italian në Tiranë.

/remocontro.it/