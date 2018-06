Salvini, një armik i drogës së Ramës, jo i shqiptarëve, sulmohet nga mediat e qeverisë

Mateo Salvini, i riu karizmatik që surprizoi Italinë në drejtimin e Lega Nord duke fituar më shumë vota se aleati I tij iForza Italias, Silvio Berluskoni ëhstë vënë në Shqipërië në qendër të mediave të majta. Po Përse? Sepse Salvini është kundër afrimit në BE të një vendi si Shqipëria që drejtohet nga një narko-qeveri.

Për mediat e majta shqiptare qënia kundër Ramës është kundër shqiptarëve sepse për këto media si top-channel kur thua partia ke thënë Shqipëria. Kjo ka ndodhur edhe me sulmin që kanë ndërmarrë ndaj Salvinit, një i djathtë realist dhe anti-sorosist i vendosur. Tani Rama ka edhe një armik të ri në Bashkimin Europian. Ky është Mateo Salvini me të cilin nuk do të mund të bëjë qoka droge si me mikun e tij në qeverinë e mëparshme. Sulmet ndaj tij janë të njëjta si ato të orkestruara nga Rama ndaj deputetëve gjermanë dhe atyre holandezë të cilët i kanë prerë biletën kreut të qeverisë.

Shkrimi në meiat e qeverisë kundër Salvinit

Qeveria e re italiane u betua. Betimi lë pas një mori të panjohurash për italianët, vetë Bashkimin Europian dhe për mijëra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje.

Çfarë mund të ndryshoje për ata atje dhe për vetë Shqipërinë? Matteo Salvini, në qeverinë e Guiseppe Contes do të drejtojë Ministrinë e Brendshme. Historiku i deklaratave të hershme të tij kundër emigracionit është i pasur, por në një rast komenton drejtpërdrejtë Shqipërinë dhe shqiptarët.

“Shqipëria është vendi i ri kandidat për të hyrë në Bashkimin Europian. Për hir të historisë, ekonomisë, për të shkuarën dhe të ardhmen, t’i themi jo Europës si një supermarket. Betejë e vështirë? Ndoshta, por për t’u luftuar deri në fund. P.S: Bëjmë një shkëmbim? Ata hyjnë (në BE), ne dalim? Si thoni?”, u drejtohet ai ndjekësve të vet në Facebook në 2014, një ditë pasi vendi ynë kishte marrë statusin e kandidatit.

Me standardet e vendosura nga vetë Matteo Salvini, që i quajti raciste komentet e Presidentit të Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, i cili të enjten tha se italianët duhet të punojnë më shumë dhe të jenë të korruptuar më pak, atëherë edhe ky koment është racist.

Një vit më parë shënjestronte sërish emigracionin e paligjshëm duke përdorur si shembull shqiptarët. Shpërndan në profilin e tij një lajm nga kronika e zezë.

“Banda shqiptare arrestohet për organizimin e festave të mbushura me seks dhe drogë në një banesë ku jetonin emigrantë të paligjshëm. Çfarë Italie po na ndërton PD!”, shkruan ai.

Me afrimin e zgjedhjeve, tonet e tij në përgjithësi ndaj emigracionit dhe në veçanti ndaj shqiptarëve u zbutën. Nisi të sjellë shembuj integrimi. Njëri prej tyre ishte 23-vjeçari Mike Gjeli, anëtar i Lega Nord.

“Jam bir emigrantësh. Kam lindur këtu në Itali. Nuk e kam ndjerë veten të diskriminuar asnjëherë. Ne si familje kemi ndjekur dhe respektuar rregullat dhe Lega këtë kërkon, që të gjithë të respektojnë rregullat”, deklaronte Mike Gjeli në 2017.

Por, jo të gjithë kanë fatin e Mike Gjelit. Në Itali janë më mijëra shqiptarë me leje qëndrimi dhe pune të përkohshme, fati i të cilëve vihet në pikëpyetje nga politikat që do të ndjekë qeveria e re, sidomos Ministria e Brendshme e udhëhequr nga Matteo Salvini.

Një tjetër ndryshim mund të pritet edhe në qëndrimin e palëkundur të Italisë për rrugën integruese të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Me një koalicion euroskeptik, kjo mbështetje mund të lëkundet, ndoshta jo që nga 22-23 qershori, kur Këshilli i Europës do të mblidhet dhe do të vendosë nëse do të hapë negociatat me Shqipërinë ,apo jo por në afatgjatë ndryshime mund të ketë.