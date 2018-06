Ronaldo zgjedh midis Messit dhe Cristianos para Kupës së Botës

Ronaldo Nazario, një prej atyre që janë përgjegjës për pjesëmarrjen në ceremoninë e hapjes së Kupës Botërore të Rusisë, foli për ata që do të jenë yjet kryesor të këtij kompeticioni, sidomos Cristiano Ronaldo dhe Leo Messi.

“Me qëndrimin e tij të mahnitshëm, me mentalitetin e tij të pabesueshëm prej fituesi, Cristiano Ronaldo është një lojtar unik, por unë pranoj se Lionel Messi ka ende më shumë magji në futboll. Me driblingun e tij, tërë mënyra e tij e të luajturit futboll, gjithmonë gjeneron situata të papritura në sulm”, – tha ish-ylli i Real Madridit dhe Barcelonës në një intervistë për gazetën sportive gjermane, “Sport Bild”.

Përveç kësaj, Ronaldo ka pranuar se bashkimi me Real Madridin i ka shërbyer Cristiano Ronaldos për t’u bërë futbollist edhe më shumë i mirë. “Gjëja më e mirë që mund të ndodhë është ndryshimi që ka pësuar te Real Madridi. Te Manchester United ishte i mahnitshëm për numrin e golave të shënuar, por në Madridi është bërë edhe më i plotë”, – shtoi “Fenomeni”.

Lidhur me Kupën e Botës, Ronaldo i kishte thënë këto ditë se ai beson që favoritët mund të jenë: “Brazili mund të fitojë, por edhe Spanjën e shoh me një ekip të madh. Gjermania është gjithmonë shumë e fortë, Argjentina gjithashtu. Franca ka një ekip të ri dhe të talentuar”.